Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 7:15 15.06.2018 - 07:15

Расходы на здравоохранение, как ожидается, возрастут в 2018 году на 3,8 % и составят порядка 86,8 млрд франков, что составляет примерно 10 131 франк на одного жителя. (Keystone)

«Центр изучения промышленной конъюнктуры при Высшей технической школе Цюриха» (KOF ETH) ожидает, что в Швейцарии расходы на здравоохранение в 2018 и 2019 годах будут расти сильнее, чем прошлом, из-за чего уже в текущем году они, вероятно, преодолеют планку в 10 тыс. швейцарских франков на душу населения в год.

По мнению KOF, причиной этого является, среди прочего, более мощный, чем ожидалось, экономический рост: чем больше люди зарабатывают, тем больше они могут тратить на свое здоровье.

Кроме того, KOF ETH ожидает дальнейшего увеличения доли пожилых людей в демографической структуре швейцарского общества, что также приведёт к росту медрасходов.

Согласно опубликованным KOF во вторник даннымВнешняя ссылка, расходы на здравоохранение, как ожидается, возрастут в 2018 году на 3,8 % и составят порядка 86,8 млрд франков, то есть на каждого жителя страны придутся примерно 10 131 франк в год.

В следующем 2019 году, согласно прогнозу, сумма эта будет уже выше — уже 10 429 франков на душу населения, то есть впервые общие расходы на медицинское обслуживание превысят порог в 90 млрд франков (рост на 3,9 %) год.

А поскольку номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) в Швейцарии в прогнозируемый период, скорее всего, вырастет на показатель, который окажется ниже запланированного, то доля расходов на здравоохранение от ВВП возрастёт примерно до 13%.

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