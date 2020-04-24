Крайне сложной проблемой может стать карантин для семей, один из членов которой страдает от определенных форм аутизма, для которого большое значение могут иметь «ритуалы». (Keystone / Gian Ehrenzeller)

Родители, вынужденные прекратить работу, чтобы ухаживать дома за нездоровым ребенком, оказавшимся из-за коронавируса дома, а не в специальном заведении, имеют право на получение «компенсации в связи с потерей дохода» («Verdienstausfall-Entschädigung»). Эта мера обычно касается «особых детей» в возрасте до 12-ти лет. Однако, учитывая «исключительные обстоятельства», правительство Швейцарии решило дополнительно облегчить жизнь родителей детей с ограниченными возможностями.

Изоляция и карантинные меры, принятые правительством для предотвращения распространения коронавируса — непростое время для всех родителей, а уже тем более для родителей «особых детей». Детские сады, школы, пансионаты и дома ребенка временно закрыты, родителям приходится самим как-то обеспечивать уход за детьми. Задача усложняется тем, что прибегнуть к помощи бабушек и дедушек на этот раз невозможно: старшее поколение, как известно, относится к особой группе риска.

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В таких случаях у родителей часто нет иного выхода, кроме как прекратить работать по своей основной профессии и заняться уходом за детьми дома. Чтобы помочь им, Федеральный совет (швейцарское правительство) уже 20-го марта решил, что такие семьи должны иметь право получить компенсацию, предусмотренную на случай потери заработка, при условии, что дети будут не старше 12-ти лет. Но вот в прошлую пятницу 17 апреля правительство объявило о реализации дополнительных мер помощи родителям детей с ограниченными возможностями.

«Учитывая, что возрастное ограничение на уровне 12-ти лет создает для таких родителей особенные трудности, Федеральный совет решил поднять возрастной рубеж до 20-ти лет», — говорится в его официальном сообщенииВнешняя ссылка. Эта мера предусмотрена, прежде всего, для родителей, ухаживающих за ребенком с проблемами, обычно посещающим специальную школу или реабилитационный центр.

Все эти медицинские учреждения пока в Швейцарии, как известно, закрыты. Учтены и родители, которые имеют право на получение доплат «за особо интенсивный уход» по линии страхования по инвалидности (Invalidenversicherung IV). Не коснется эта мера родителей детей или подростков с ограниченными возможностями, посещающих обычную школу или не получающих доплату «за особо интенсивный уход». Для них остается в силе возрастной рубеж в 12 лет.

Специфические трудности

Домашняя изоляция для ребенка старше 12 лет, конечно, не подарок, но все-таки он в состоянии занять себя сам. С детьми-инвалидами все гораздо сложнее. Физические недостатки порой очень затрудняют самые простые вещи, будь то необходимость двигаться, одеваться или питаться. Значительной поддержки со стороны близких требуют и различные формы умственной отсталости.

«В ситуации карантина нужно понимать, что такое «ограничительные меры» и зачем их ввели, а такое понимание требует когнитивных навыков, которые у детей умственно отсталых просто отсутствуют. Это может у них приводить к появлению у них целой гаммы негативных чувств — от разочарования и гнева до беспомощности, неуверенности, страха или даже паники. А это может, в свою очередь, вести или к депрессии или, наоборот, к излишней напряженности и агрессии», — объясняет Симона Ришар (Simone Rychard), глава «Швейцарского объединения Ассоциаций родителей умственно отсталых детей» «Место под солнцем» («Fachstelle Lebensräume von insieme» / «Lieux de vieВнешняя ссылка»).

«Кроме того, многие лица с ограниченными интеллектуальными возможностями все равно хорошо умеют считывать эмоциональное состояние окружающего пространства. Они гораздо острее воспринимают существующие в нем напряжение или страхи. Все это означает, что такие дети нуждаются в особой заботе», — продолжает С. Ришар. Крайне сложной проблемой может стать карантин для семей, один из членов которой страдает от определенных форм аутизма, для которого большое значение могут иметь «ритуалы», то есть раз и на всегда выученные алгоритмы и последовательности действий в знакомой среде.

«Даже в нормальных обстоятельствах малейшие изменения в жизни таких пациентов требуют тщательного планирования, поэтапного подхода, большого количества времени, тщательного мониторинга их реакций», — объясняет Симона Ришар. Коронавирусный кризис, внезапно переворачивающий весь привычный уклад с ног на голову, становится огромной проблемой и для инвалида, и для его близких. «В самом худшем случае все это может спровоцировать крайне агрессивное разрушительное поведение, направленное на себя, на других людей или на материальные объекты», — говорит Симона Ришар.

Прогресс есть, но можно сделать лучше

Обычно родители, ухаживая за детьми, все же во многом полагаются на разные формы солидарности и взаимопомощи. Многих выручают соседи и друзья. Домашние занятия и уход за ребенком делятся между несколькими взрослыми и разными родителями. Но когда ребенок инвалид, все гораздо сложнее. «Уход за ребенком-инвалидом с привлечением постороннего человека, как правило, не так-то прост, если вообще возможен. Для этого нужно знать и уметь слишком много специфических вещей, которые не выучишь за одну ночь», — говорит Симона Ришар.

Развлечения или вылазки куда-то часто ограничены из-за инвалидности. Кроме того, у детей и молодежи с ограниченными возможностями может быть мало или совсем нет друзей или сверстников по соседству, с которыми они могут проводить свое свободное время самостоятельно и без присмотра. Так что не удивительно, что организации по защите интересов инвалидов приветствуют решение Федерального совета повысить возрастной рубеж до 20-ти лет.

«Вызывает, однако, разочарование тот факт, что Федеральный совет не полностью восполнил существующие лакуны», — сообщает Inclusion HandicapВнешняя ссылка, Ассоциация, объединяющая швейцарские союзы людей с ограниченными возможностями (Dachverband der Schweizer Behindertenorganisationen). В частности, оказались сейчас закрытыми и многие учреждения дневного пребывания для людей с инвалидностями старше 20-ти лет, так же нуждающихся в постоянном уходе. Теперь эта забота легла на плечи их родителей и родственников, которые из-за этого столкнулись с потерей работы и дохода. Но для них компенсаций не предусмотрено.



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