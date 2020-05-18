Франсуа Хёпфлингер (François Höpflinger).

(© Keystone / Gaetan Bally)

Из-за коронавирусного кризиса бабушки и дедушки в Швейцарии неожиданно лишились контактов с внуками. Для такого традиционного общества, как Швейцария, столь радикальное ограничение стало серьезным ударом.

По словам швейцарского социолога Франсуа Хёпфлингера такие запреты можно выдержать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной они чем дальше, тем больше будут наталкиваться на сопротивление, тем более что старшее поколение в Швейцарии до самого преклонного возраста сохраняет как социальную активность, так и здоровую физическую форму.

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swissinfo.ch: Согласитесь ли вы с нами, если мы скажем, что роль бабушек и дедушек в рамках швейцарского общества в последние годы заметно возросла?

Франсуа Хёпфлингер: Бабушки и дедушки были важными звеньями общественной системы и в прошлом. Исторический анализ показывает, что младенческая и детская смертность в сельских семьях с активными бабушками была ниже, нежели в семьях без бабушек и дедушек. Новым аспектом сейчас скорее является то обстоятельство, что сейчас во все большей степени признается и освещается в прессе важность бабушек и дедушек в качестве тех, кто готов смотреть за детьми и воспитывать их бесплатно, например, во время школьных каникул. Годовой объём таких услуг со стороны бабушек и дедушек в Швейцарии оценивается на сумму более чем в 8 миллиардов швейцарских франков.

swissinfo.ch: Является ли эта ситуация типично швейцарским феноменом или же подобные феномены можно наблюдать в других развитых западных странах?

Ф.Х.: Во всех европейских странах мы наблюдаем тенденцию к усилению контактов между бабушками и дедушками и внуками, а также склонность общества в большей степени по достоинству оценивать вклад старшего поколения в воспитание детей. Другое дело, что в разных странах значение дедушек и бабушек в плане ухода за детьми, а также финансовой поддержки внуков, выглядит по-разному. Что касается Швейцарии, то здесь, во-первых, гораздо меньше бабушек и дедушек живут сейчас со своими внуками под одной крышей, в Южной и Восточной Европе таких случаев куда больше. Во-вторых, с ростом доли иммигрантов в населении здесь растет число детей, у которых есть бабушки и дедушки, но живут те за границей. Что касается ухода за детьми, то Швейцария находится посередине: здесь таких представителей старшего поколения немного меньше, чем в Южной Европе и немного больше, чем в Северной Европе.



Слова чиновника, обошедшие (почти) весь мир Даниэль Кох, делегат Федерального Ведомства по делам здравоохранения (BAG, в Швейцарии нет отдельного Минздрава) на одной из пресс-конференцийВнешняя ссылка заявил, что ситуация с коронавирусом пошла на поправку, так что теперь «бабушкам и дедушкам разрешено (на короткое время) снова обнять своих внуков». Это заявление обошло почти весь мир, о нем сообщали американскиеВнешняя ссылка, австрийскиеВнешняя ссылка и британскиеВнешняя ссылка СМИ. Как это часто бывает, слова, которым обычно не придается никакого значения, вдруг попадают «в нерв общества». На сей раз речь идет о роли старших поколений в воспитании детей, и о том, являются ли дети разносчиками вируса, или нет. Швейцарские власти считаютВнешняя ссылка, что детиВнешняя ссылка разносчиками не являются из-за того, мол, что их носоглоткаВнешняя ссылка еще до конца не сформировалось и у вируса почти нет шансов проникнуть в их организм таким путем. Именно поэтому дети, якобы, относительно редко заражались коронавирусом. Пожилые люди, напротив, принадлежат, де, к группе повышенного риска.

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swissinfo.ch: Как вы думаете, каковы возможные причины все возрастающей значимости бабушек и дедушек в воспитании детей и ухода за ними?

Ф.Х.: Есть две основные причины. Во-первых, факторы экономической неопределенности последних десятилетий — промышленно финансовый кризис 2008-2010 гг., быстрые социальные изменения, и вот теперь еще и корона-кризис — еще раз подчеркнули всю важность солидарности поколений. Это особенно заметно в странах с высоким уровнем безработицы среди молодежи, где в некоторых случаях только лишь пенсии бабушек и дедушек гарантируют внукам на первых порах возможность хоть какого-то существования. В Швейцарии семья, и для молодых, и для пожилых, как в городах, так и в сельской местности, все еще имеет репутацию очень важного и ценного социального института. Отношения с бабушками и дедушками являются одним из базисных его элементов.

Во-вторых, все больше пожилых женщин и мужчин остаются здоровыми и активными на все более позднем этапе своих жизней, например, как после выхода на пенсию, так и гораздо позже. Здоровые и активные бабушки и дедушки явно имеют куда лучшие отношения с молодежью. Новые исследования также показывают, что активные и здоровые представители старшего поколения не только дольше остаются здоровыми, но и субъективно чувствуют себя моложе своих в этом смысле менее активных одногодков. Обращаясь со своими внуками, бабушки и дедушки могут оставаться в курсе последних событий в их жизни и позитивно относиться к новым тенденциям в обществе, политике, культуре.



swissinfo.ch: Многие бабушки и дедушки, похоже, очень страдают от того, что сейчас в период карантина им было запрещено ухаживать за внуками и вообще контактировать с ними. Как вы думаете, какова доля тех из них, кто действительно соблюдал это ограничение?

Ф.Х.: Подавляющее большинство представителей старшего поколения реально следовали этим рекомендациям, просто потому, что они воспринимались как временные. На данный момент — с ослаблением карантина — существует довольно большая степень неопределенности и растерянности: что можно, что нельзя? Запрет контактов можно выдерживать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной он чем дальше, тем больше будет наталкиваться на сопротивление, тем более что старшее поколение в Швейцарии до самого преклонного возраста сохраняет как социальную активность, так и здоровую физическую форму. Вмешательство государства в семейную жизнь — это всегда вещь очень деликатная и, как показывает опыт, такие запреты в долгосрочной перспективе становятся довольно неэффективными.

swissinfo.ch: То есть разрешение «коротко обнять» внуков, но ни в коем случае опять не начинать сидеть с ними, было принято для того, чтобы как-то успокоить этих людей? Не пойдут ли в ближайшее время, фигурально выражаясь, дедушки и бабушки на баррикады?

Ф.Х.: Что касается рекомендаций Федерального совета (правительства), то тут основная проблема заключалась и заключается в том, что все лица в возрастной категории 65+ автоматически приписывались у нас в «группу риска». Но дело-то в том, что подавляющее большинство бабушек и дедушек у нас в период нахождения внуков в младенческом возрасте значительно моложе 65-ти лет. В Швейцарии средний возраст женщины при рождении первого внука в настоящее время составляет 54-56 лет. Так что куда более серьезными, нежели вирус, проблемами тут являются сложности при организации заботы о внуках, а также при обеспечении совместимости семьи и карьеры.



swissinfo.ch: В Швейцарии в своё время даже предпринимались усилия по введению для бабушек и дедушек «права на посещение» внуков после развода родителей. Отражают ли также и эти шаги рост значимости старшего поколения в нашем обществе?

Ф.Х.: Такое юридическое «право на посещение» существует в США и в ряде других стран. В теории, конечно, было бы желательно ввести нечто похожее и в Швейцарии. Но на практике такое право может быть сопряжено с заметными трудностями, поскольку семейные конфликты вряд ли могут быть разрешены путем государственного вмешательства. Так что сейчас семейные разногласия, как правило, приводят к тому, что после развода бабушки и дедушки по материнской линии свои контакты с малышами укрепляют, тогда как бабушки и дедушки с отцовской стороны, как правило, остаются ни с чем.

Оценивая степень общей социальной значимости старшего поколения следует не упускать из виду следующий важный аспект: в данном случае, особенно когда в наличии есть несовершеннолетние дети, мы имеем дело с отношениями сразу трёх поколений. Качество отношений с внуками более или менее плотно зависит от качества отношений старшего поколения с его собственными взрослыми детьми. Сегодня пожилые люди, как правило, имеют куда лучшие отношения со своими взрослыми детьми, чем это наблюдалось ранее, так что это заметно укрепляет и их отношения с самым молодым поколением. Одной из главных причин такого развития событий является уход в прошлое авторитарных принципов воспитания и обучения, так что сейчас все поколения стали куда более открытыми для коммуникации на равных.

Интервью было проведено в письменной форме.



Франсуа Хёпфлингер (François HöpflingerВнешняя ссылка, г.р. 1948) Почетный профессор социологии, специализируется, в частности, на отношениях между поколениями. В 2016 году вышла его монография «Grosselternschaft im Wandel — neue Beziehungsmuster in der modernen GesellschaftВнешняя ссылка» («Бабушки и дедушки в переходный период — новые модели взаимоотношений в современном обществе»).

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