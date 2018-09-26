Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 7:00 26.09.2018 - 07:00

В настоящее время в фармацевтическом концерне Novartis работает 13 000 человек по всей Швейцарии.

(© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS)

Швейцарский фармацевтический гигант Novartis сократит 2 200 рабочих мест в Швейцарии за следующие четыре года, то есть в период до 2022 года. Примерно 1 450 рабочих мест составят увольнения на производстве в городах Базель, Локарно, Роткройц и Швейцерхалле. При этом в городе Штайн в Швейцарии должны возникнуть 450 новых рабочих мест. Около 700 рабочих мест в сервисной области должны быть переведены за рубеж.

Первые реакции были весьма резкими. Правительство кантона Аргау указало, что весьма недовольно и разочаровано информацией относительно «массового сокращения рабочих мест», с учетом того, что еще в августе текущего года концерн громко объявлял о создании в городе Штайн (Stein), кантон Аргау, новых квалифицированных рабочих мест. Правительство призывает Novartis еще раз пересмотреть свои планы сокращения рабочих мест в рамках консультационного процесса с участием кантонального правительства. Свое сожаление выразили уже и правительства кантонов Базель-сельский и Базель-городской.

Профсоюзное объединение лиц наёмного труда «Angestellte Schweiz» оценивает решение концерна Novartis сократить 2 200 рабочих мест в Швейцарии в качестве «безответственного», и это с учетом того, что «фармацевтическая промышленность находится сейчас в Швейцарии в фазе заметного роста». Со своей стороны, концерн указывает на то, что структурные изменения в сфере занятости становятся необходимыми перед лицом объективного изменения характера производственного портфолио компании.

Например, производственные мощности концерна в городе Швейцерхалле были до последнего времени загружены выпуском препарата Glivec. В ближайшем будущем, однако, истечёт срок патента на это лекарство и станет возможным производить его дешёвые аналоги (дженерик). Отсюда значение этого филиала компании в будущем в рамках общей производственной стратегии фирмы снизится, что и отражается на соответствующих кадровых решениях.

«Новартис» людей не бросит

Концерн обращает внимание на то, что сокращение рабочих мест будет проходить постепенно, в течение следующих четырёх лет, с участием профсоюзов и местных властей. Как указало руководство фирмы, люди, затронутые указанными кадровыми решениями, не останутся без помощи: для них будет открыт центр профориентации и трудоустройства, будет разработан социальный план, включающий выплату щедрого выходного пособия, людям также будут сделаны предложения по досрочному выходу на пенсию.

Особое внимание будет уделено переобучению персонала с тем, чтобы иметь кадры для работы на новых производственных мощностях, ориентированных на выпуск препаратов, основанных на особых терапевтических свойствах так называемых «стволовых клеток». «Мы отдаём себе отчёт в том, как такого рода планы повлияет на потенциально затронутых сокращениями сотрудников и на их семьи», — заявил Вас Нарасиман, генеральный директор «Новартис».

«Мы сохраним традиционно тесные связи компании со Швейцарией. Мы гордимся тем, что, как и раньше, мы сохраняем здесь нашу штаб-квартиру, что именно в Швейцарии будет и дальше работать наш Центр Научных исследований и развития (R&D)». Одновременно «Новартис» намерен создать по всему миру пять сервисных центров: в Дублине (Ирландия), Хайдарабаде (Индия), Куала-Лумпур (Малайзия), Мехико (Мексика) и Праге (Чехия).



Подготовила: Людмила Клот

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