Почта Швейцарии сообщила о возобновлении полетов беспилотников для нужд служб здравоохранения. Они были временно прекращены после аварии дрона на Цюрихском озере в январе этого года. Тогда дрон, предназначенный для транспортировки образцов крови, сломался еще во время фазы тестирования программы медицинских поставок.
Как объясняется в заявлении, опубликованномВнешняя ссылка сегодня Почтой Швейцарии, беспилотник-перевозчик сумел «осуществить контролируемую аварийную посадку и приземлился на Цюрихском озере». Никто не пострадал, позже дрон был извлечен полицейскими, в январе спустившимися в воду озера. В своем твиттере полиция Цюриха опубликовала видео о том, как это было сделано:
После аварийной посадки все тестовые полеты дронов были временно приостановлены. Швейцарский совет по безопасности на транспорте (STSB) провел расследование и назвал причину аварии: это было короткое замыкание, сообщает Почта Швейцарии.
После этого американский производитель дронов, компания MatternetВнешняя ссылка, внесла в них ряд модификаций, которые были одобрены в Федеральном ведомстве гражданской авиации.
Безопасность – в приоритете
«Почта Швейцарии и Matternet возобновят полеты с доставками для своих клиентов в Цюрихе и Лугано с 15 апреля 2019 года», – говорится в заявлении, и подчеркивается, что безопасность является «наивысшим приоритетом».
Так называемые «беспилотники-почтальоны» на сегодняшний день осуществили более 3000 полетов в Лугано, Цюрихе и Берне, все – без происшествий. Почта Швейцарии стала в стране первопроходцем в области автономных и коммерческих беспилотных летательных аппаратов в области медицины. Здесь уверены, что такой способ – более быстрый, гибкий и экологически безопасный, чем использование наземного транспорта.
Спасательные дроны
Также сегодня, 12 апреля, швейцарская воздушно-спасательная служба Rega объявилаВнешняя ссылка о том, что разработала специальный беспилотник, который способен находить пропавших людей на больших территориях. Он оснащен различными датчиками, такими как тепловизионная камера.
В Rеgа намерены использовать дроны в дополнение к обычным спасательным методам или, например, в случаях, когда вертолет не может взлететь из-за плохой видимости. Как сказал генеральный директор спасательной службы Эрнст Коле (Ernst Kohle), «Rega постоянно применяет передовые технологии» для дальнейшего улучшения спасательных операций в воздухе и помощи людям, терпящим бедствие.
Подготовила: Людмила Клот.