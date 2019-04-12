Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 17:00

Почтовый беспилотник доставляет посылку, лето 2018 г. (© Keystone / Walter Bieri)

Почта Швейцарии сообщила о возобновлении полетов беспилотников для нужд служб здравоохранения. Они были временно прекращены после аварии дрона на Цюрихском озере в январе этого года. Тогда дрон, предназначенный для транспортировки образцов крови, сломался еще во время фазы тестирования программы медицинских поставок.



Как объясняется в заявлении, опубликованномВнешняя ссылка сегодня Почтой Швейцарии, беспилотник-перевозчик сумел «осуществить контролируемую аварийную посадку и приземлился на Цюрихском озере». Никто не пострадал, позже дрон был извлечен полицейскими, в январе спустившимися в воду озера. В своем твиттере полиция Цюриха опубликовала видео о том, как это было сделано:



drone Bilder der heutigen Bergung der am Freitag, 25. Januar 2019, über dem Zürcher Seebecken abgestürzten Transportdrohne. Hier gehts zur entsprechenden Medienmitteilung: https://t.co/9hemAYOgV2 ^spa pic.twitter.com/IecWCNPkrJ — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) January 28, 2019 25 января 2019 г., два водолаза извлекают беспилотник из воды.

После аварийной посадки все тестовые полеты дронов были временно приостановлены. Швейцарский совет по безопасности на транспорте (STSB) провел расследование и назвал причину аварии: это было короткое замыкание, сообщает Почта Швейцарии.

После этого американский производитель дронов, компания MatternetВнешняя ссылка, внесла в них ряд модификаций, которые были одобрены в Федеральном ведомстве гражданской авиации.

Безопасность – в приоритете

«Почта Швейцарии и Matternet возобновят полеты с доставками для своих клиентов в Цюрихе и Лугано с 15 апреля 2019 года», – говорится в заявлении, и подчеркивается, что безопасность является «наивысшим приоритетом».

Так называемые «беспилотники-почтальоны» на сегодняшний день осуществили более 3000 полетов в Лугано, Цюрихе и Берне, все – без происшествий. Почта Швейцарии стала в стране первопроходцем в области автономных и коммерческих беспилотных летательных аппаратов в области медицины. Здесь уверены, что такой способ – более быстрый, гибкий и экологически безопасный, чем использование наземного транспорта.

Спасательные дроны

Также сегодня, 12 апреля, швейцарская воздушно-спасательная служба Rega объявилаВнешняя ссылка о том, что разработала специальный беспилотник, который способен находить пропавших людей на больших территориях. Он оснащен различными датчиками, такими как тепловизионная камера.

В Rеgа намерены использовать дроны в дополнение к обычным спасательным методам или, например, в случаях, когда вертолет не может взлететь из-за плохой видимости. Как сказал генеральный директор спасательной службы Эрнст Коле (Ernst Kohle), «Rega постоянно применяет передовые технологии» для дальнейшего улучшения спасательных операций в воздухе и помощи людям, терпящим бедствие.



Подготовила: Людмила Клот.

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