Стефани Золльбергер вместе с мужем с 2012 года управляют кондитерским магазином в городе Гонтеншвиль (Gontenschwil), в кантоне Аргау. У них трое детей.

(zvg)

Чтобы сохранить свой бизнес и бодрость духа на период коронавирусного кризиса, многим швейцарцам приходится импровизировать, будь то в личной жизни, будь то в своем бизнесе. Заведения общественного питания и магазины закрыты, а как идут дела у пекарей и кондитеров?

«Иногда я чувствую себя почти виноватой в том, что у нас все хорошо. Малые предприятия изо всех сил пытаются выживать, люди торчат по домам, а наш бизнес идет полным ходом. Хотя нам и приходится вкалывать как никогда, но мы за это все равно очень благодарны». Об этом нам рассказала нам Стефани Золльбергер (Stefanie Sollberger). Она вместе с мужем владеет булочной-кондитерскойВнешняя ссылка в сельской местности кантона Аргау.

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«Например, в пасхальные праздники торговля шла на ура: в субботу оказалось, что раскуплены все до единого шоколадные кролики, а такого за последние восемь лет ни разу не случалось! Даже неожиданно как-то! Когда правительство ввело карантин, то мы временно прекратили делать пасхальных кроликов, решив тогда, что их-то уже никто их не захочет покупать. Но очень скоро мы поняли, что ошиблись, и быстро понаделали новых шоколадных фигурок.

Наши опасения были необоснованы



В любом случае, сразу было трудно разобраться, к чему приведут карантинные меры для нашей булочной-кондитерской. Больше всего мы боялись, что нам придется ввести укороченный рабочий график или даже уволить кого-то из сотрудников. Каждый день мы теряли заказчиков — от поставок отказывались закрывающиеся рестораны, сладости больше нельзя было продавать на рынке, люди отменяли свадебные торжества и коктейли.

Но быстро стало ясно, что наши опасения необоснованны и все рабочие места удастся сохранить. Это, безусловно, также связано и с тем, что мы очень быстро адаптировались к обстоятельствам: так, за три дня организовали службу доставки хлеба. Мы также продлили наши часы работы, перестав закрываться на обеденный перерыв. А еще мы начали придумывать специальные шутки.

Для этого идеально подходят социальные сети. Сейчас люди проводят в телефонах и за компьютерами куда больше времени и все рады возможность отвлечься и посмеяться. Например, в самом начале кризиса наш торт в форме рулона туалетной бумаги расходился просто на ура. Причем спрос на него остался огромным до сих пор, хотя я уже собиралась его больше не выпекать».

«Я надеюсь, что и после кризиса нам удастся сохранить новых покупателей» Стефани Золльбергер Конец цитаты

«Мы всегда поддерживали самые строгие стандарты гигиены, так что в этом плане больших измерений карантин нам не принес. Важно, чтобы в центре внимания оставался клиент, а не вирус. Ведь для многих в последние несколько недель поход в булочную оставался единственным моментом живого общения с другими людьми за целый день. Поэтому важно, чтобы он становился приятным возвращением к нормальной жизни, а вовсе не дополнительным стрессом.

Поведение людей, приходящих за покупками, заметно изменилось во время коронавирусного кризиса. Они повернулись лицом к местным маленьким магазинчикам — мясникам, фермерам и пекарям, и начали обходить стороной крупные торговые центры. Я надеюсь, что так будет и после кризиса, и мы сможем сохранить этих новых клиентов. Во всяком случае мы стараемся делать для этого все возможное».



Bäckerei Sollberger видео с главным персонажем, переодетым в пасхального зайца Вот такую смешную рекламу делает кондитерский магазин для размещения в своих соцсетях

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