Демократия
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Венесуэла: Швейцария призвала к соблюдению международного права

Швейцария призывает к соблюдению международного права
Глава отдела информации и печати внешнеполитического ведомства Швейцарии Николя Бидо (Nicolas Bideau). Keystone-SDA

После удара США по Венесуэле официальный Берн выступил с призывом к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

На данный момент у Федерального Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA / ФДИД) нет информации о швейцарских гражданах, которые могли бы быть затронуты событиями в Венесуэле. Как указал в социальной сети X глава отдела информации и печати внешнеполитического ведомства Швейцарии Николя Бидо (Nicolas Bideau), принцип уважения международного права «включает в себя также соблюдение закреплённого в нём запрета на применение силы и уважение территориальной целостности суверенных государств».

Аналогичное мнение ранее уже выразила и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas). В том же сообщении говорится, что посольство Швейцарии в Венесуэле внимательно следит за развитием ситуации. В ночь с пятницы на субботу по местному времени США нанесли удары по объектам на территории Венесуэлы и, по словам президента США Дональд Трамп, также захватили президента Венесуэлы Николас Мадуро с женой и вывезли его из страны.

Согласно сообщениям СМИ, авиаудары были произведены преимущественно по военным базам, аэропортам, объектам связи и портам. Тем временем, по данным американских СМИ со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди (Pam Bondi), Николасу Мадуро и его супруге в Нью-Йорке уже были предъявлены обвинения.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

