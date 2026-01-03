Венесуэла: Швейцария призвала к соблюдению международного права

Глава отдела информации и печати внешнеполитического ведомства Швейцарии Николя Бидо (Nicolas Bideau). Keystone-SDA

После удара США по Венесуэле официальный Берн выступил с призывом к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права.

На данный момент у Федерального Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA / ФДИД) нет информации о швейцарских гражданах, которые могли бы быть затронуты событиями в Венесуэле. Как указал в социальной сети X глава отдела информации и печати внешнеполитического ведомства Швейцарии Николя Бидо (Nicolas Bideau), принцип уважения международного права «включает в себя также соблюдение закреплённого в нём запрета на применение силы и уважение территориальной целостности суверенных государств».

Внешний контент #VenezuelaВнешняя ссылка | #SwitzerlandВнешняя ссылка calls for de-escalation, restraint, and respect for international law, including the prohibition of the use of force and the principle of respect for territorial integrity.



The situation is being closely monitored by our embassy on the ground. At this… — Swiss MFA (@SwissMFA) January 3, 2026 Внешняя ссылка

Аналогичное мнение ранее уже выразила и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas). В том же сообщении говорится, что посольство Швейцарии в Венесуэле внимательно следит за развитием ситуации. В ночь с пятницы на субботу по местному времени США нанесли удары по объектам на территории Венесуэлы и, по словам президента США Дональд Трамп, также захватили президента Венесуэлы Николас Мадуро с женой и вывезли его из страны.

Согласно сообщениям СМИ, авиаудары были произведены преимущественно по военным базам, аэропортам, объектам связи и портам. Тем временем, по данным американских СМИ со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди (Pam Bondi), Николасу Мадуро и его супруге в Нью-Йорке уже были предъявлены обвинения.

Внешний контент Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026 Внешняя ссылка

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

