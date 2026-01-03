Венесуэла: Швейцария призвала к соблюдению международного права
После удара США по Венесуэле официальный Берн выступил с призывом к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права.
На данный момент у Федерального Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA / ФДИД) нет информации о швейцарских гражданах, которые могли бы быть затронуты событиями в Венесуэле. Как указал в социальной сети X глава отдела информации и печати внешнеполитического ведомства Швейцарии Николя Бидо (Nicolas Bideau), принцип уважения международного права «включает в себя также соблюдение закреплённого в нём запрета на применение силы и уважение территориальной целостности суверенных государств».
#VenezuelaВнешняя ссылка | #SwitzerlandВнешняя ссылка calls for de-escalation, restraint, and respect for international law, including the prohibition of the use of force and the principle of respect for territorial integrity.— Swiss MFA (@SwissMFA) January 3, 2026Внешняя ссылка
The situation is being closely monitored by our embassy on the ground. At this…
Аналогичное мнение ранее уже выразила и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas). В том же сообщении говорится, что посольство Швейцарии в Венесуэле внимательно следит за развитием ситуации. В ночь с пятницы на субботу по местному времени США нанесли удары по объектам на территории Венесуэлы и, по словам президента США Дональд Трамп, также захватили президента Венесуэлы Николас Мадуро с женой и вывезли его из страны.
Согласно сообщениям СМИ, авиаудары были произведены преимущественно по военным базам, аэропортам, объектам связи и портам. Тем временем, по данным американских СМИ со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди (Pam Bondi), Николасу Мадуро и его супруге в Нью-Йорке уже были предъявлены обвинения.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026Внешняя ссылка
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
