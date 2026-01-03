Venezuela: Suiza llama al respeto del derecho internacional

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, Suiza ha pedido desescalada, moderación y respeto al derecho internacional.

Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo no tiene información sobre personas con la ciudadanía suiza afectadas en Venezuela.

El respeto al derecho internacional también incluye respetar la prohibición del uso de la fuerza consagrada en el derecho internacional y la integridad territorial de los Estados soberanos, escribió hoy en la plataforma social X el jefe de comunicación del ministerio, Nicolas Bideau.

Contenido externo #VenezuelaEnlace externo | #SwitzerlandEnlace externo calls for de-escalation, restraint, and respect for international law, including the prohibition of the use of force and the principle of respect for territorial integrity.



The situation is being closely monitored by our embassy on the ground. At this… — Swiss MFA (@SwissMFA) January 3, 2026 Enlace externo

La Embajada de Suiza en Venezuela sigue de cerca la situación, señala la publicación en X.

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, también había expresado previamente una opinión similar a la de Bideau. En la noche del viernes al sábado (hora local), Estados Unidos atacó objetivos en Venezuela y, según el presidente Donald Trump, también capturó al presidente Nicolás Maduro y lo sacó del país. Según los informes, los bombardeos se dirigieron principalmente contra bases militares, aeropuertos, instalaciones de comunicación y puertos.

On the night of Friday to Saturday (local time), the US attacked targets in Venezuela and, according to President Donald Trump, also captured president Nicolas Maduro and took him out of the country. According to reports, the air strikes mainly targeted military bases, airports, communication facilities and ports.

Meanwhile, according to US media reports, quoting US Attorney General Pam Bondi, Maduro and his wife were indicted in New York.

Contenido externo Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026 Enlace externo

Mostrar más Democracia «El régimen de Maduro sabe que no tiene el respaldo de la mayoría» Este contenido fue publicado en El domingo se celebraron en Venezuela unas controvertidas elecciones. Entrevista con Erika Montañez, coordinadora de la oposición en Suiza. leer más «El régimen de Maduro sabe que no tiene el respaldo de la mayoría»

Versión en español, Patricia Islas

