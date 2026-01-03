The Swiss voice in the world since 1935
Actualidad
Diplomacia suiza

Venezuela: Suiza llama al respeto del derecho internacional

Suiza pide que se respete el Derecho internacional.
Suiza pide que se respete el Derecho internacional. Keystone-SDA
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Venezuela: Suiza llama al respeto del derecho internacional
Usted escucha: Venezuela: Suiza llama al respeto del derecho internacional

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, Suiza ha pedido desescalada, moderación y respeto al derecho internacional.

Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA

Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo no tiene información sobre personas con la ciudadanía suiza afectadas en Venezuela.

El respeto al derecho internacional también incluye respetar la prohibición del uso de la fuerza consagrada en el derecho internacional y la integridad territorial de los Estados soberanos, escribió hoy en la plataforma social X el jefe de comunicación del ministerio, Nicolas Bideau.

Contenido externo

La Embajada de Suiza en Venezuela sigue de cerca la situación, señala la publicación en X.

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, también había expresado previamente una opinión similar a la de Bideau. En la noche del viernes al sábado (hora local), Estados Unidos atacó objetivos en Venezuela y, según el presidente Donald Trump, también capturó al presidente Nicolás Maduro y lo sacó del país. Según los informes, los bombardeos se dirigieron principalmente contra bases militares, aeropuertos, instalaciones de comunicación y puertos.

On the night of Friday to Saturday (local time), the US attacked targets in Venezuela and, according to President Donald Trump, also captured president Nicolas Maduro and took him out of the country. According to reports, the air strikes mainly targeted military bases, airports, communication facilities and ports.

Meanwhile, according to US media reports, quoting US Attorney General Pam Bondi, Maduro and his wife were indicted in New York.

Contenido externo
Mostrar más

Versión en español, Patricia Islas

Los preferidos del público

Los más discutidos

Actualidad

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR