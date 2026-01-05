The Swiss voice in the world since 1935
スイス、国際法の順守を呼びかけ　米国のベネズエラ攻撃受け

アメリカによるベネズエラ攻撃を受け、スイス政府は3日、緊張緩和、自制、国際法の尊重を求める声明を発表した。

スイス外務省によると、現時点ではスイス人がベネズエラで攻撃に巻き込まれたという情報は入っていない。

外務省のニコラ・ビドー広報部長はX（旧ツイッター）で、「国際法の尊重」には国際法に定められた武力行使の禁止や主権国家の領土保全を尊重することも含まれる、と投稿した。

投稿によると、ベネズエラ駐在のスイス大使館は状況を注視していると。欧州連合（EU）の外相に当たるカヤ・カラス外務・安全保障政策上級代表もこれまでにビドー氏と同様の見解を表明している。

2日から3日にかけての夜（現地時間）、アメリカはベネズエラの標的を攻撃した。ドナルド・トランプ大統領によると、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領も捕らえ、国外に連行した。報道によると、空爆は主に軍事基地、空港、通信施設、港湾を標的としていた。

また米国メディアは、パム・ボンディ米司法長官の話として、マドゥロ大統領とその妻がニューヨークで起訴されたと報じている。

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

