The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Все жертвы пожара в Кран-Монтане опознаны

Об этом власти кантона Вале сообщили вечером 4 января. Таким образом, работы по установлению личности остававшихся неопознанными 16 погибших завершены.
Об этом власти кантона Вале сообщили вечером 4 января. Таким образом, работы по установлению личности остававшихся неопознанными 16 погибших завершены. Keystone-SDA

Все 40 погибших в результате катастрофического пожара в городе Кран-Монтана (кантон Вале), произошедшего в ночь на Новый год, опознаны. Об этом власти швейцарского кантона Вале сообщили в воскресенье вечером. Таким образом, работы по установлению личности оставшихся неопознанными 16 погибших завершены.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Среди них — две гражданки Швейцарии в возрасте 15 лет, одна гражданка Швейцарии в возрасте 22 лет, гражданка Швейцарии и Франции с двойным гражданством в возрасте 24 лет, гражданка Италии в возрасте 16 лет, гражданка Италии в возрасте 15 лет, гражданин Италии в возрасте 16 лет, гражданка Португалии в возрасте 22 лет и гражданка Бельгии в возрасте 17 лет.

Кроме того, как говорится в сообщении прокуратуры кантона, среди погибших — гражданка Франции в возрасте 33 лет, гражданка Франции в возрасте 26 лет, гражданин Франции в возрасте 23 лет, гражданин Франции в возрасте 20 лет, гражданин Франции в возрасте 17 лет, гражданин Франции в возрасте 14 лет, а также 15-летняя девушка с тройным гражданством — Франции, Израиля и Великобритании.

Показать больше
Скорбящие собираются вокруг цветов и свечей в память о жертвах пожара в баре "Le Constellation" в Кран-Монтане, Швейцария, в воскресенье, 4 января 2026 года. 40 человек погибли и более 100 получили серьезные травмы в результате пожара в баре "Le Constellation" в новогоднюю ночь на курорте Кран-Монтана в Швейцарских Альпах. (KEYSTONE/Жан-Кристоф Ботт)

Показать больше

Что пишет пресса Швейцарии о трагедии в Кран-Монтане?

Этот контент был опубликован на Трагедия в Кран-Монтане: швейцарская пресса обсуждает вопросы правового регулирования и мер безопасности

Читать далее Что пишет пресса Швейцарии о трагедии в Кран-Монтане?
Показать больше
Показать больше
В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур

Показать больше

В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур

Этот контент был опубликован на Федеральные власти совместно со швейцарскими церквями планируют провести национальный день траура.

Читать далее В Швейцарии после пожара в Кран-Монтане объявят траур

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR