Все жертвы пожара в Кран-Монтане опознаны

Об этом власти кантона Вале сообщили вечером 4 января. Таким образом, работы по установлению личности остававшихся неопознанными 16 погибших завершены. Keystone-SDA

Все 40 погибших в результате катастрофического пожара в городе Кран-Монтана (кантон Вале), произошедшего в ночь на Новый год, опознаны. Об этом власти швейцарского кантона Вале сообщили в воскресенье вечером. Таким образом, работы по установлению личности оставшихся неопознанными 16 погибших завершены.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Среди них — две гражданки Швейцарии в возрасте 15 лет, одна гражданка Швейцарии в возрасте 22 лет, гражданка Швейцарии и Франции с двойным гражданством в возрасте 24 лет, гражданка Италии в возрасте 16 лет, гражданка Италии в возрасте 15 лет, гражданин Италии в возрасте 16 лет, гражданка Португалии в возрасте 22 лет и гражданка Бельгии в возрасте 17 лет.

Кроме того, как говорится в сообщении прокуратуры кантона, среди погибших — гражданка Франции в возрасте 33 лет, гражданка Франции в возрасте 26 лет, гражданин Франции в возрасте 23 лет, гражданин Франции в возрасте 20 лет, гражданин Франции в возрасте 17 лет, гражданин Франции в возрасте 14 лет, а также 15-летняя девушка с тройным гражданством — Франции, Израиля и Великобритании.

