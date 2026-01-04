Alle Todesopfer von Crans Montana VS sind identifiziert

Keystone-SDA

Alle 40 Todesopfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS in der Silvesternacht sind identifiziert. Das teilten die Walliser Behörden am Sonntagabend mit. Die Identifikationsarbeiten an den 16 verbliebenen Leichen konnten somit abgeschlossen werden.

(Keystone-SDA) Es handelt sich dabei um zwei Schweizerinnen im Alter von 15 Jahren, eine Schweizerin im Alter von 22 Jahren, eine schweizerisch-französische Doppelstaatsbürgerin im Alter von 24 Jahren, eine Italienerin im Alter von 16 Jahren, eine Italienerin im Alter von 15 Jahren, einen Italiener im Alter von 16 Jahren, eine Portugiesin im Alter von 22 Jahren, eine Belgierin im Alter von 17 Jahren.

Des weiteren waren unter den Identifizierten eine Französin im Alter von 33 Jahren, eine Französin im Alter von 26 Jahren, ein Franzose im Alter von 23 Jahren, ein Franzose im Alter von 20 Jahren, ein Franzose im Alter von 17 Jahren sowie ein Franzose im Alter von 14 Jahren und eine 15-jährige Dreifachstaatsbürgerin (Frankreich/Israel/Grossbritannien), wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft hiess.