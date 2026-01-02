The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Глава МИД Италии отметил позитивное сотрудничество со Швейцарией

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прибыл в Кран-Монтану (Crans-Montana, кантон Вале) в связи с трагическим пожаром в баре Le Constellation.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прибыл в Кран-Монтану (Crans-Montana, кантон Вале) в связи с трагическим пожаром в баре Le Constellation. Keystone-SDA

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Antonio Tajani) прибыл в Кран-Монтану (Crans-Montana) в связи с трагическим пожаром, произошедшим в новогоднюю ночь в баре Le Constellation. Он высоко оценил «очень позитивное» сотрудничество со швейцарскими властями.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В сопровождении председателя правительства кантона Вале Маттиаса Рейнара (Mathias Reynard) глава итальянского внешнеполитического ведомства посетил место трагедии и возложил венок у здания, в котором находился бар. В ходе встречи с журналистами Антонио Таяни отметил, что взаимодействие со швейцарскими властями развивается конструктивно, и напомнил, что начиная со 2 января он находится в постоянном контакте со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis).

«Как вам известно, с утра 1 января на месте трагедии присутствуют посол Италии и генеральный консул в Женеве. Они оказывают поддержку гражданам Италии, предоставляют необходимую информацию и параллельно собирают данные для формирования полной картины событий», — сообщил итальянский министр.

Он подчеркнул, что Италия проявила готовность принять в своих медицинских учреждениях не только итальянских граждан, но и других пострадавших. В частности, один из пациентов с серьёзными ожогами уже был перевезён в специализированный центр Niguarda под Миланом. Антонио Таяни также заявил о полной готовности к межгосударственному сотрудничеству на уровне систем здравоохранения, полиции и служб гражданской обороны. В частности, он предложил помощь со стороны итальянской судебно-медицинской службы в деле идентификации погибших.

По его словам, в результате пожара пострадали 13 граждан Италии, ещё шесть числятся пропавшими без вести. Согласно данным кантональной полиции Вале, в ночь на 1 января в результате пожара в баре Le Constellation погибли около 40 человек, ещё 115 получили серьёзные травмы. Большинство пострадавших — молодые люди. Раненые были доставлены в больницы Сьона, Лозанны, Берна, Женевы и Цюриха. Свою поддержку Швейцарии также выразили соседние страны. В частности, Италия и Франция подтвердили наличие среди пострадавших и пропавших без вести своих граждан и предложили Швейцарии свою помощь.

