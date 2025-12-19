Диких кошек приняли в Женеве за домашних, «спасли», но потом отпустили

При случайной встрече в лесу с серо-бежевыми или полосатыми котятами эксперты советуют не трогать их и оставить на месте, особенно если им не угрожает прямая опасность: это вполне могут быть детёныши европейской лесной кошки. Keystone-SDA

В мае 2025 года лесу неподалёку от Женевы туристы обнаружили трёх котят, которых поначалу приняли за потерявшихся домашних животных. Когда выяснилось, что речь идёт на самом деле о диких кошках, животных передали в местный Центр реабилитации хищных птиц и дикой фауны (Centre de réhabilitation des rapaces et de la faune sauvage, CRR). Там котят выхаживали до тех пор, пока состояние животных не позволило вернуть их обратно в естественную среду обитания.

В мае 2025 года туристы недалеко от ГЭС Вербуа (Verbois), гидроэлектростанции на реке Рона, расположенной примерно в 12 километрах к западу от Женевы недалеко от границы с Францией, обнаружили трёх котят и доставили их в Центр CRR. Как сообщили в кантональном Ведомстве по вопросам территориального развития и охраны природы (Département du territoire, DT), серые «пушистые комочки» оказались не домашними животными, а европейскими лесными кошками (Felis sylvestris), внешне очень похожими на обычных кошек.

Центр сделал всё возможное, чтобы повысить шансы животных на возвращение в дикую природу и на выживание в естественной среде. Котята росли в озеленённом вольере с естественными укрытиями, самостоятельно приучаясь к охоте. Поскольку они уже были достаточно взрослыми, их не кормили из бутылочки: их рацион состоял из выпущенных в вольер живых грызунов, что максимально приближало условия обитания кошек к условиям в дикой природе. Сотрудники центра следили за тем, чтобы котята не контактировали с людьми и домашними кошками — потенциальными переносчиками заболеваний.

За ними наблюдали с помощью видеокамер, что позволило получить редкие кадры из жизни этих скрытных животных. Осенью, когда наступил самый подходящий момент — в естественных условиях в это время они бы уже сами покинули мать — трёх кошек выпустили в дикую природу. Их отпустили небольшой группой недалеко от места обнаружения, на правом берегу Роны. По данным властей кантона, это был первый подобный случай в Женеве.

«Сегодня всё указывает на то, что этот проект завершился успешно», — сообщили власти. Кошки снова обрели свободную жизнь в дикой природе и смогут внести вклад в сохранение популяции этого вида, находящегося под угрозой исчезновения. Но из-за возможного скрещивания с домашними кошками этот вид все равно может исчезнуть. Чтобы снизить такой риск, власти кантона Женева рекомендует по возможности стерилизовать домашних кошек, живущих в сельской местности, и не выпускать их в лесные зоны.

Власти также подчёркивают, что домашних кошек нельзя бросать на улице или в лесу — в крайнем случае животное следует передать в приют. Наконец, при случайной встрече в лесу с серо-бежевыми или полосатыми котятами эксперты советуют не трогать их и оставить на месте, особенно если им не угрожает прямая опасность: это вполне могут быть детёныши европейской лесной кошки.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

