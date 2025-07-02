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Озера Центральной Швейцарии – самые чистые

Озёра Центральной Швейцарии отличаются самым высоким качеством воды, купаться в них можно без опасений заразиться бактериями
Озёра Центральной Швейцарии отличаются самым высоким качеством воды, купаться в них можно без опасений заразиться бактериями. Keystone-SDA

Тем, кто отдыхает у озёр Центральной Швейцарии, можно не опасаться заражения кишечными бактериями. Пробы воды, взятые на 65 пляжах и популярных местах для купания в 13 озёрах региона, показали: вода этих водоемов соответствует самым высоким стандартам и признана по качеству «хорошей» или даже «отличной».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Об этом сообщила Комиссия по надзору за Фирвальдштетским озером или Озером Четырёх кантонов (Aufsichtskommission Vierwaldstättersee, AKV). Как подчеркнули специалисты Комиссии, полученные результаты говорят о том, что дополнительных мер по очистке озер или ограничений для купающихся вводить не требуется.

Исследование проводилось AKV совместно с НИИ «Лаборатория изначальных кантонов» (Laboratorium der Urkantone) из города Бруннен (кантон Швиц) и Службой контроля качества пищевых продуктов и защиты потребителей (Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz) кантона Люцерн.

Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее.
Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру Ошинензее лучше бронировать заранее. Keystone / Anthony Anex

Проверялись исключительно микробиологические показатели воды. Другие аспекты, такие как сезонное появление так называемых «утиных блох» в исследовании не учитывались. Утиные блохи (Entenflöhe) — это личинки паразитических червей, которые обитают в воде и паразитируют на водоплавающих птицах, таких как утки. При купании в озёрах эти личинки могут случайно проникать в кожу человека, вызывая временное раздражение и зуд, известные как «зуд купальщика».

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Явление неприятное, но безопасное для здоровья — симптомы обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней. Пробы воды были взяты в местах для купания, расположенных в кантонах Люцерн, Ури, Швиц, Обвальден и Нидвальден. Около половины всех проб пришлись на озеро Четырёх кантонов (Vierwaldstättersee), остальные — на озера Zürichsee, Zugersee, Sempachersee, Baldeggersee, Rotsee, Lauerzersee, Sihlsee, Sarnersee, Lungerersee, Hirschlensee, Seelisbergsee, Golzernsee.

Что касается купания в ручьях и реках, то специалисты предупреждают: в таких водоемах возможно незначительное кратковременное повышение масштабов наличия кишечных бактерий, особенно вблизи городских очистных сооружений. То же самое касается и участков, где обитает большое количество водоплавающих птиц. Однако, как отмечается, микробы из птичьего помёта быстро погибают под воздействием солнечного света, поэтому такие загрязнения, как правило, быстро исчезают сами собой.

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