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Прекращается выпуск печатной версии газеты 20 Minuten

С конца 2025 года в Швейцарии больше не будет печатной версии ежедневной популярной бесплатной газеты 20 Minuten: такое решение принял концерн TX Group.
С конца 2025 года в Швейцарии больше не будет печатной версии ежедневной популярной бесплатной газеты 20 Minuten: такое решение принял концерн TX Group. Keystone-SDA

С конца 2025 года в Швейцарии больше не будет печатной версии ежедневной популярной бесплатной газеты 20 Minuten: такое решение принял издательский концерн TX Group. В результате этого шага в редакции и в издательстве будет сокращено до 80 полных рабочих ставок.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Как сообщила TX Group во вторник 17 июня, причиной такого решения стали постоянно снижающиеся доходы в сегменте печатной продукции. Отдельные редакции в немецко- и франкоязычных регионах страны будут объединены в единую национальную редакцию с офисами в Цюрихе, Берне и Лозанне.

Это приведёт к закрытию региональных бюро в Базеле, Женеве, Люцерне и Санкт-Галлене — также к концу 2025 года. Региональные новости в будущем будет освещать «гибкая сеть корреспондентов».

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Первый номер бесплатной газеты для пассажиров общественного транспорта «20 минут» вышел 13 декабря 1999 года. Тогда издание ещё принадлежало норвежской медиагруппе Schibsted. С 2005 года 20 Minuten входит в состав медиакомпании Tamedia, позднее ставшей частью концерна TX Group.

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