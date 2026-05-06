Просителей убежища из Сирии снова можно возвращать на родину. В декабре 2024 года в связи с падением режима Асада рассмотрение в Швейцарии ходатайств от граждан Сирии о предоставлении убежища было временно приостановлено, но теперь Госсекретариат по миграции Швейцарии вновь начнет с 1 мая принимать решения по таким заявлениям.

Как говорится в сообщении SEM, опубликованном в пятницу 17 апреля 2026 года, это ведомство внимательно следило за ситуацией в Сирии после падения правительства Башара Асада (Bashar al-Assad), которое произошло 8 декабря 2024 года. Кроме того, в ноябре 2025 года SEM провёл «миссию по установлению фактов» в Сирии и Ливане. На основе собранных там данных и другой информации швейцарская практика рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища от граждан Сирии «была пересмотрена».

Как далее уточняется, SEM вновь будет анализировать каждое ходатайство о предоставлении убежища в индивидуальном порядке. В настоящее время это ведомство исходит из того, что уже не во всех регионах Сирии сохраняется ситуация всеобщего насилия. На данный момент в первой инстанции остаются нерассмотренными 850 заявлений о предоставлении убежища. Исполнение решения о выдворении в такие регионы, уточняют в SEM, может быть назначено, если «имеются благоприятствующие обстоятельства и если при возвращении затронутые лица не окажутся в ситуации, угрожающей их существованию».

При этом из-за по-прежнему нестабильной ситуации в сфере безопасности, а также тяжёлого экономического и гуманитарного положения, SEM исходит из того, что у многих просителей убежища такие «благоприятствующие обстоятельства» пока отсутствуют. Параллельно Государственный секретариат по миграции запускает программу помощи при возвращении для лиц, которые добровольно возвращаются в Сирию. Помимо стартовой и проектной помощи в размере до 2600 евро на человека, выплачиваемой в рамках координируемой агентством Frontex программы реинтеграции Евросоюза (EU Reintegration Programme), таким возвращающимся будет выплачиваться и дополнительная швейцарская сумма в размере 1000 франков на человека.

Быстрые и более благоприятные решения

По данным SEM, во второй половине 2025 года с такой поддержкой уже вернулись из Швейцарии в Сирию 60 человек. Швейцарская Организация помощи беженцам (Schweizerische Flüchtlingshilfe, SF) приветствовала решение федеральных властей снова начать принимать решения по сирийским ходатайствам о предоставлении убежища. Однако, как говорится в её заявлении, отправку людей в Сирию она считает недопустимой из-за войны, насилия и тяжёлой гуманитарной ситуации.

К этому, по её оценкам, добавляется и тот факт, что нынешнее переходное правительство Сирии само было причастно к нарушениям прав человека и, судя по всему, оно не в состоянии защитить население от насилия. Речь идёт об убийствах, пытках, похищениях и насильственных исчезновениях. Многие дети, как утверждает SF, больше не ходят в школу из страха перед похищением. Поэтому Организация помощи беженцам требует от SEM после паузы, продлившейся 16 месяцев, «быстрых и более благоприятных решений».

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

