СМИ Швейцарии: миротворцы для Украины и книжный магазин в Киеве

Книжный магазин «Сенс на Хрещатику» в Киеве стал в условиях войны не просто торговым пространством, но местом встречи, тепла и надежды. SRF

О чем пишут СМИ Швейцарии: миротворцы Франции и Великобритании в Украине; пересмотр швейцарского Закона о военных материалах; исчезновение русскоязычной литературы из украинских книжных магазинов.

12 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

В нашем очередном обзоре швейцарской прессы мы обращаем внимание на следующие темы: планы Франции и Великобритании направить европейских солдат в Украину возникли поздно, кроме того, они неадекватны; пересмотр швейцарского Закона о военных материалах поможет ВПК Швейцарии, но не Украине; исчезновение русскоязычной литературы из украинских книжных магазинов и увеличение интереса в Украине к украинским языку и книгам.

Европейские солдаты для Украины: поздно и мало

Озвученные Францией и Великобританией планы направить в Украину после возможного прекращения огня «несколько тысяч» европейских солдат выглядят «недостаточными и запоздалыми». Keystone

Как пишет цюрихская газета Tages AnzeigerВнешняя ссылка, озвученные Францией и Великобританией планы направить в Украину после возможного прекращения огня «несколько тысяч» европейских солдат выглядят «недостаточными и запоздалыми». В публикации газеты подчёркивается, что такая миссия, даже если она будет реализована, вряд ли окажет какое-то заметное давление на Москву и заставит её изменить свой курс. Причина в том, что речь идет не о войсках на передовой, а о силах, размещённых далеко от линии боевых действий на западе Украины, что для российского руководства не представляет никакой существенной угрозы.

Аналитики, на которых ссылается издание, скептически также оценивают и в целом саму идею ограниченного европейского миротворческого контингента в Украине. Европейские государства и в прошлом не проявляли особой политической готовности создать сколько-нибудь значительный по численности миротворческий контингент: на одном их Форумов в Давосе президент Украины Владимир Зеленский называл в качестве необходимого минимума 200 000 солдат, однако реальная дискуссия в Париже на прошлой неделе сводилась к максимальной численности в диапазоне от 15 000 до 30 000 — при этом без какого-либо участия этих сил в боевых действиях.

Газета Tages Anzeiger напоминает, что российские официальные лица неоднократно отвергали любую возможность присутствия западных войск на территории Украины. В таких условиях обещания европейских лидеров сформировать такой контингент, по мнению комментаторов, вряд ли станут стимулом для Кремля к поиску мирного решения или даже к переговорам о прекращении огня. Критики также указывают, что обсуждение гипотетической миротворческой операции отвлекает внимание от других возможных мер, которые могли бы быть реализованы быстрее и иметь более реальный эффект, например создания бесполетных зон над ключевыми регионами Украины.

Более рациональными они называют предложения о вовлечении западной авиации в защиту воздушного пространства, что могло бы уменьшить угрозу со стороны российских беспилотников без прямого контакта с регулярными войсками России. Кроме того, издание отмечает, что такой контингент не поможет решить внутренние проблемы Украины, такие как острый дефицит солдат и значительные масштабы дезертирства. Все эти факторы, вместе с отсутствием четких признаков готовности Москвы к мирным переговорам, усиливают ощущение того, что предложенные европейцами меры недостаточны, и что озвучены они поздно».

Швейцарский закон о военных материалах укрепил ВПК, но не помог Украине

Швейцария — это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК. sda-ats

Пересмотр швейцарского «Закона о военных материалах», проведённый под риторическим предлогом поддержки Украины, на практике не привёл к поставкам оружия Киеву — даже наоборот. Как подчёркивает новостной портал Zentralplus, Внешняя ссылкаобновлённая редакция закона фактически открыла путь для экспорта швейцарских вооружений в страны, вовлечённые в гражданские войны, а также в авторитарные страны, одновременно позволяя компаниям, базирующимся в кантоне Цуг, зарабатывать миллиарды на войне, которую Россия ведёт против Украины.

В материале говорится о том, что одобренная перед Рождеством 2025 года Национальным советом и Советом кантонов (обеими палатами парламента) пересмотренная редакция указанного закона даёт «карт-бланш» на реэкспорт оружия таким государствам, как США, Аргентина и Венгрия. Этот механизм также распространяется на страны, тесно сотрудничающие с государствами Персидского залива, а также на Великобританию и Францию. В результате, как пишет Zentralplus, швейцарское оружие теперь может попадать в Йемен, Судан или Израиль, тогда как поставки в Украину по-прежнему прямо запрещены.

С самого начала было очевидно, подчёркивает издание, что речь шла не о солидарности с Украиной. В качестве примера оно приводит бурную политическую полемику вокруг поставки 12 400 патронов для зенитных танков «Гепард» — эпизод, экономическое значение которого абсолютно несопоставимо с масштабами доходов, которые продолжают приносить России сырьевые и энергетические корпорации, имеющие связи со Швейцарией. Так, по данным Zentralplus, только одна компания Novatek, тесно связанная с Цугом, обеспечила России в период с 2022 по 2024 год доход в десятки миллиардов долларов. Эти средства, подчёркивает портал, вполне могли быть использованы для закупки дронов, танков и артиллерийских боеприпасов.

Отдельный акцент сделан в публикации на роли Швейцарии в качестве глобального финансового узла. Санкции против российских активов оказались применимы лишь в ограниченном масштабе из-за пробелов в законодательстве о противодействии отмыванию денег. Те же политические силы, которые допустили существование этих пробелов, по оценке портала, сыграли ключевую роль и в размывании ограничений, ранее содержавшихся в Законе о военных материалах. При этом, как подчёркивает Zentralplus, публичная дискуссия о поставках вооружений в Украину отвлекла внимание от куда более масштабной экономической вовлечённости Швейцарии в поддержку российской военной экономики.

Издание также обращает внимание на отказ бюргерского большинства парламента поддержать инициативу Lex Ukraine — законопроект, который позволил бы реэкспортировать вооружения в страны, подвергшиеся агрессии, при наличии соответствующего решения Генеральной Ассамблеи ООН. Вместо этого, отмечает портал, политический приоритет был отдан более прибыльным экспортным рынкам — прежде всего странам Ближнего Востока. Значимым штрихом к ситуации стала критика пересмотренного закона даже со стороны представителей бюргерского лагеря. Так, известный политик и депутат Герхард Пфистер выступил с резкой колонкой в нишевом онлайн-журнале Republik.

Однако, как подчёркивает Zentralplus, его позиция практически не получила никакого отклика в крупных СМИ. Начавшуюся в январе 2026 года процедуру сбора подписей под инициативой о проведении референдума по новой редакции военно-экспортного законодательства издание рассматривает как своего рода тест. Он должен показать, что для Швейцарии важнее — мир и международное право или интересы оборонной и сырьевой индустрии.

Киев без русских книг: как война превратила украинские книжные магазины в пространство культуры и сопротивления

Площадь Независимости (Майдан Незалежності) в Киеве, фото от 3 марта 2022 года. Keystone / Zurab Kurtsikidze

Телеканал SRF публикует Внешняя ссылкабольшой репортаж о том, что война России против Украины направлена не только против украинского государства, но и против украинской культуры. Однако итоговый эффект оказался противоположным ожидаемому: культурная жизнь, в частности книжная отрасль, переживает в Украине заметный подъём. В качестве символического примера SRF приводит книжный магазин «Сенс на Хрещатику» в Киеве, который стал в условиях войны не просто торговым пространством, но местом встречи, тепла и надежды.

В репортаже отмечается, что такие книжные магазины играют особую роль на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре. Благодаря автономным генераторам они остаются освещёнными и тёплыми, предоставляя людям возможность читать, работать и общаться. Посетители, среди них писатели и предприниматели, подчёркивают, что за время полномасштабной войны украинское общество стало более сплочённым, а культура — важным элементом этого единства.

Телеканал SRF обращает внимание на сознательное решение владельца магазина Олексия Еринчака полностью отказаться от продажи русскоязычных книг. Этот принципиальный шаг он объясняет желанием дать украинской литературе пространство для развития. По его словам, на протяжении столетий Россия пыталась вытеснить украинский язык, и потому сегодня именно украинская книга должна находиться в центре культурной жизни страны. В материале подчёркивается, что до начала полномасштабной войны на книжном рынке Украины доминировали российские издания.

После начала войны в 2022 году ситуация кардинально изменилась: импорт книг из России и Беларуси был запрещён, деятельность российских издательств прекращена, резко вырос интерес общества к украинской литературе. В результате, как отмечает SRF, в стране издаётся во много раз больше книг на украинском языке, чем на русском, а новые книжные магазины открываются не только в Киеве, но и в других городах. Телеканал SRF подчёркивает, что этот культурный подъём происходит вопреки войне. Владельцам книжных магазинов приходится справляться с перебоями в поставках новых книг, с разрушением типографий, ночными обстрелами и нехваткой электроэнергии.

Тем не менее многие из них продолжают работать, иногда с минимальной прибылью, рассматривая своё дело не только как бизнес, но и как вклад в выживание страны и сохранение украинской идентичности. В целом, как резюмирует SRF, отказ от русской литературы — это не акт цензуры, а осознанная культурная позиция, отражающая стремление Украины защитить и укрепить собственный язык, память и культурную самостоятельность в условиях продолжающейся агрессии.

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Сегодня в нашем обзоре в связи с печальными событями в Кран-Монтане мы хотели бы еще раз обратить ваше внимание на наши материалы, посвященные этой трагедии.

На траурной церемонии политик извинился перед молодёжью

В Швейцарии почтили минутой молчания жертв пожара в Кран-Монтане

Трагедия в Кран-Монтане: Швейцария в трауре и неудобные вопросы

С какого возраста можно посещать в бары и клубы Швейцарии?

Швейцария получила донорскую кожу для лечения ожогов

Что пишет пресса Швейцарии о трагедии в Кран-Монтане?

Владельцы бара Le Constellation готовы нести ответственность

Последний раз в баре Le Constellation инспекторы были в 2019 году

В отношении владельцев бара в Кран-Монтане начато уголовное расследование

Пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке

Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

«Во время кризисов федерализм сразу начинают подвергать сомнению»

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Обращаем ваше внимание на то, что в прошлом обзоре к нам по недосмотру попал материал газеты WOZ годичной давности, за что мы приносим свои извинения.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 19 января 2027 года. А пока удачной новой недели и, конечно же, информативного чтения!

Обзор прессы подготовил Игорь Петров, бильдредактор — Людмила Клот.

Выбор читателей Самое обсуждаемое