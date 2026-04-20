Число запретов на въезд в Швейцарию выросло в четыре раза
Федеральная полиция Швейцарии (Fedpol) в 2025 году запретила въезд в Швейцарию 614 иностранным гражданам. Таких решений стало в четыре раза больше, прежде всего потому, что это ведомство теперь активнее опиралось на данные Европола.
В 2025 году Федеральная полиция Швейцарии (Fedpol) запретила въезд в страну 614 иностранным гражданам. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году. Подавляющее большинство таких запретов (512) было связано с терроризмом.
Как говорится в опубликованном годовом отчёте Fedpol, столь резкое увеличение числа таких запретов объясняется тем, что при принятии этих решений это ведомство опиралось на данные Европола (Europol) о проживающих за рубежом членах группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).
По основаниям, связанным со шпионажем, в 2025 году въезд в Швейцарию запретили 52 иностранным гражданам. В 2024 году таких случаев было 34. В 2022 году, после начала полномасштабной агрессии России против Украины и последовавшей за этим активизации на территории Швейцарии разведывательной деятельности, таких случаев было 276.
Впервые Fedpol запретила въезд в страну по основанию, связанному с распространением ядерного оружия или средств для его производства. Кроме того, 45 запретов были связаны с организованной преступностью, ещё четыре — с насильственным экстремизмом. Кроме того, в 2025 году Fedpol применила к пяти лицам меры по их выдворению из страны.
В Швейцарии запустят новую систему паспортного контроля
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
