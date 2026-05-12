ЧМ-2026 даст швейцарской экономике лишь ограниченный импульс

Keystone-SDA

Самый масштабный в истории чемпионат мира по футболу позитивно отразится на ВВП Швейцарии, но этот эффект будет носить главным образом статистический характер: сам турнир пройдёт в Северной Америке, но доходы ФИФА от его коммерческого использования будут учитываться как результат деловой активности организации, зарегистрированной в Швейцарии.

Через месяц стартует чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

В ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, всего будут проведены 104 игры. Для сравнения: в рамках предыдущего чемпионата мира было проведено только 64 матча. Тем не менее, по расчётам экономистов, вклад турнира в швейцарский валовой внутренний продукт (ВВП) вряд ли окажется окажется каким-то необычно значительным. Причина состоит в том, что так называемый «эффект ФИФА» теперь объективно в гораздо меньшей степени влияет на итоговые показатели развития швейцарской экономики: крупных международных спортивных событий стало больше, и доходы от них уже не приходятся только на год проведения чемпионата мира по футболу.

Логика экономистов

По оценке экспертов-экономистов НИИ изучения проблем промышленной конъюнктуры KOF при Высшей технической школе Цюриха (Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich), чемпионат мира может увеличить темпы роста швейцарского ВВП в 2026 году примерно на 0,3–0,4 процентного пункта. Но как указал экономист KOF Александр Ратке (Alexander Rathke) в ответ на запрос агентства экономической информации AWP, эффект от ЧМ, вероятно, останется в обычных пределах.

Доходы от продажи прав на телетрансляцию игр чемпионата мира в Северной Америке, как ожидается, будут примерно на 1 млрд франков выше, чем по итогам прошлого ЧМ в Катаре. Однако следует учитывать, что в 2025 году ФИФА впервые провела тогда расширенный клубный чемпионат мира — турнир не для сборных, а для футбольных клубов. Он принёс этой организации около 1 млрд франков дополнительных доходов, поэтому на этом фоне вклад ЧМ-2026 в увеличение швейцарского ВВП будет выглядеть не настолько впечатляющим, как мог бы.

На схожую логику опирается и базельский исследовательский институт BAK Economics. Если смотреть только на увеличение масштабов нынешнего чемпионата мира, от него действительно можно было бы ожидать гораздо более мощного импульса для экономики Швейцарии. На это указывает экономист BAK Алексис Кёрбер (Alexis Körber). Но в последние годы ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА (Union of European Football Associations, UEFA) в целом резко активизировали свою коммерческую и спортивную деятельность: помимо клубного чемпионата мира, в их программе теперь появились, например, и дополнительные женские турниры. Поэтому мужской чемпионат мира уже не так сильно выделяется в экономической статистике, как раньше.

«Эффект ФИФА» в швейцарском ВВП возникает из-за норм и правил национальной статистики. Международная федерация футбола (Fédération Internationale de Football Association, FIFA) зарегистрирована в Цюрихе, поэтому её коммерческие доходы учитываются как результат деятельности организации, находящейся в Швейцарии. Когда ФИФА продаёт права на телетрансляции, спонсорские пакеты, VIP- и hospitality-программы для партнёров и гостей турнира, а также права на использование своего бренда, эти поступления отражаются в швейцарском ВВП в качестве произведённых услуг. Эти правила действуют и в том случае, если сам ЧМ проходит за пределами Швейцарии.

Увидеть реальную динамику

Штаб-квартира ФИФА находится в Цюрихе. Кроме того, в Швейцарии расположены и другие международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет (International Olympic Committee, IOC) и УЕФА. Поэтому часть глобальных доходов от крупных спортивных турниров попадает в швейцарский ВВП даже тогда, когда сами соревнования полностью проходят за пределами страны. «По сути, ФИФА продаёт миру коммерческий продукт под названием „чемпионат мира“, а поскольку эта организация зарегистрирована в Швейцарии, то её деятельность и учитывается как услуга, произведённая швейцарской экономической структурой», — объясняет Александр Ратке.

При этом реальная экономика страны и рынок труда получают в данном случае лишь довольно скромную пользу. По мнению и KOF, и BAK, речь идёт прежде всего о чисто статистическом эффекте. Новых рабочих мест, в частности, почти не появляется, поскольку спортивные федерации, даже получая дополнительные доходы, не создают сколько-нибудь заметного числа новых рабочих мест. Положительный эффект может проявиться разве что в плане налоговых поступлений в бюджет Швейцарии. По словам экономистов, степень влияния международных спортивных мероприятий на швейцарскую конъюнктурную статистику в последние годы заметно увеличилась. Это связано с резким ростом доходов спортивных федераций.

В год ЧМ-2022 года совокупные доходы ФИФА и Международного олимпийского комитета оценивались на уровне более чем в 8 млрд долларов США. Около двух третей этой суммы пришлось на ФИФА. В 2006 году их совокупные доходы не достигали даже и 2 млрд долларов. «Проблема заключается в том, что спортивные доходы стали слишком заметны в статистике швейцарского ВВП и без специальной корректировки они могут создавать впечатление, что экономика страны растёт куда более быстрыми темпами, чем на самом деле», — говорит Алексис Кёрбер из BAK Economics. Поэтому уже несколько последних лет экономисты и федеральные власти дополнительно публикуют показатели развития ВВП страны без учёта доходов за счет крупных спортивных турниров. Такой расчёт позволяет видеть реальную динамику развития швейцарской экономики.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

