Швейцарцы любят летать и не стыдятся этого

Keystone-SDA

Большинство жителей Швейцарии положительно относятся к авиаперелётам и не хотят новых ограничений: они выступают против сокращения времени работы аэропортов и не поддерживают идею введения дополнительного экологического сбора с авиабилетов. Это следует из итогов социологического исследования, проведённого НИИ Sotomo по заказу Ассоциации Aviationsuisse.

В немецкоязычной Европе для обозначения чувства вины из-за авиаперелётов нередко в СМИ используют слово Flugscham. Однако в Швейцарии, согласно этому исследованию, такое отношение к полётам массовым не стало. В целом 61% жителей страны оценивают авиаперелёты положительно, а только 28% бронируя билет на самолёт испытывают неловкость или чувство вины. При этом 55% опрошенных заявили, что гордятся швейцарской авиацией. Главная причина выбора самолёта — более короткое время в пути. Этот аргумент назвали 76% участников опроса. Цена, напротив, играет решающую роль только для четверти респондентов.

Большинство опрошенных не хотят менять нынешний режим работы аэропортов: 57% считают действующие правила ночного перерыва оптимальными. Ещё около пятой части респондентов хотели бы изменений в ту или другую сторону — либо более жёстких, либо более мягких правил. За более строгие правила работы гражданской авиации «ради защиты климата и окружающей среды» выступают 45% опрошенных. При этом жители страны делают ставку прежде всего не на запреты и сборы, а на технологии: на более экономичные самолёты и на экологичное авиационное топливо. Дополнительный экологический сбор с авиабилетов 71% респондентов считают малоэффективным или совсем неэффективным методом.

Большинство опрошенных — 72% — считают, что меры по защите климата в сфере гражданской авиации нужно принимать прежде всего на международном уровне. Реже эту ответственность возлагают на авиакомпании (46%), национальные власти (44%) и самих пассажиров (38%). По вопросу развития авиационной инфраструктуры мнения разделились: 52% участников опроса поддержали бы расширение аэропортов, если люди будут летать чаще или если потребуется перевозить больше грузов. Данный опрос проводился с 22 января по 5 февраля 2026 года. В нём приняли участие около 3 700 взрослых жителей немецкоязычной и франкоязычной частей Швейцарии. Около трети из них живут в районах аэропортов Цюриха, Базеля и Женевы.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

