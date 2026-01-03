Der Bund plant zusammen mit den Kirchen einen nationalen Trauertag

Keystone-SDA

Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana VS plant der Bund gemeinsam mit den Schweizer Kirchen für Freitag, den 9. Januar, einen nationalen Trauertag. Das gab Bundespräsident Guy Parmelin in einem Interview mit dem "SonntagsBlick" bekannt.

(Keystone-SDA) Als ein weiteres Zeichen der nationalen Verbundenheit sollen laut Parmelin am kommenden Freitag um 14 Uhr in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken läuten. Zudem sei zu diesem Zeitpunkt eine Schweigeminute vorgesehen, sagte der Bundespräsident in dem am Sonntag veröffentlichten Interview. «In diesem Moment der Einkehr können alle Menschen in der Schweiz persönlich der Opfer der Katastrophe gedenken», sagte er.

Die Schweigeminute und das Läuten der Kirchenglocken sollen gleichzeitig mit Beginn der Trauerfeier in Crans-Montana erfolgen. Am 9. Januar ist in der Walliser Gemeinde eine offizielle Gedenkzeremonie zu Ehren der Opfer des Brandes vorgesehen, wie die Gemeinde auf ihrer Webseite schrieb.