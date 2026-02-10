Подростковое озорство не повод отказать в натурализации

Звонки в чужие двери ради шутки и бросание яиц в стену дома в подростковый период не могут служить правовым основанием для отказа в предоставлении швейцарского гражданства в более зрелом возрасте. Молодая гражданка Эритреи выиграла дело в Административном суде кантона Ааргау, который удовлетворил её жалобу на отказ в натурализации.

Как следует из опубликованного решения суда, ранее Комиссия по натурализации Большого совета (парламента) кантона Ааргау (Einbürgerungskommission des Grossen Rats, EBK) отклонила её заявление о предоставлении прав швейцарского гражданства. Комиссия обосновала своё решение тем, что в 15-летнем возрасте она вместе с другими подростками бросала яйца в фасад дома и участвовала в розыгрышах со звонками в чужие двери.

Ювенальная прокуратура кантона вынесла ей тогда официальное предупреждение за повреждение имущества и нарушение общественного порядка. Административный суд, однако, пришёл к выводу, что позиция комиссии по натурализации не соответствует действующему законодательству и Конституции кантона. Осуждение за правонарушение само по себе не исключает возможности натурализации. Комиссия обязана учитывать конкретный характер деяния, обстоятельства его совершения и степень вины заявителя.

На этой основе и необходимо оценивать, имеются ли основания полагать, что заявительница и в дальнейшем не будет соблюдать правопорядок. Отказ в натурализации, основанный исключительно на данном эпизоде, как указал суд, является «произвольным решением». По его мнению, данный инцидент носил единичный характер, произошёл «в контексте групповой подростковой динамики и типичных подростковых шалостей» и на момент вынесения решения комиссией имел место более чем за год до этого.

Сделанный на этом основании вывод, что процесс социальной интеграции заявительницы якобы завершился неудачей, является произвольным. Суд отменил решение комиссии и предоставил заявительнице кантональное и общинное гражданство — с учётом того, что окончательное получение гражданства Швейцарии теперь зависит от позиции федерального центра. Решение суда пока не вступило в законную силу.

