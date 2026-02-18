Утвержден план развития террасных виноградников Лаво
Документ определяет меры по развитию и сохранению виноградников на ближайшие десять лет, он направлен на поддержку этого антропогенного культурного ландшафта, включённого в 2007 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наличие такого плана является обязательным требованием со стороны ЮНЕСКОВнешняя ссылка, при том, что предыдущая редакция этого плана со временем утратила свою актуальность. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник 2 февраля 2026 года, пересмотр данного документа был продиктован «давно назревшей необходимостью, выявленной федеральными и международными органами», в том числе в рамках периодического отчёта, который Швейцария предоставила ЮНЕСКО в последний раз в 2023 году.
Новый план предусматривает три стратегических направления. Он нацелен на сохранение «целостности и аутентичности» Лаво в качестве живого культурного ландшафта, на укрепление региона как динамичного, устойчивого и экономически жизнеспособного объекта виноградарского искусства, а также на повышение уровня понимания степени значимости террасных виноградников Лаво как местными жителями, так и туристами.
Работа над обновлением плана велась под эгидой специального координационного комитета. В него входили представители кантона Во, местных муниципалитетов, винодельческих компаний, туристической и культурной среды, а также Ассоциации всемирного наследия Лаво (Lavaux World Heritage Association), отвечающей за управление этим объектом. К подготовке документа были также привлечены профильные федеральные ведомства и представители академического сообщества.
