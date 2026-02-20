The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Активные родители — более подвижные дети

Физические упражнения родителей передаются их детям
Исследование: если родители ведут подвижный образ жизни, их дети, как правило, тоже больше двигаются. Keystone-SDA

Физическая активность «заразительна» — по крайней мере, в семье. Как показывает исследование, основанное на швейцарских данных, если родители ведут подвижный образ жизни, их дети, как правило, тоже больше двигаются.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Keystone-SDA

Учёные Швейцарского НИИ тропических болезней и общественного здравоохранения (Swiss Tropical and Public Health Institute, Swiss TPH) проанализировали данные о физической активности нескольких сотен швейцарских пар «родитель — ребёнок». В течение нескольких дней участники носили датчики движения, фиксировавшие, сколько времени они проводят сидя, в лёгкой активности или в более интенсивном движении.

Результаты исследования показали: когда родители меняли своё повседневное двигательное поведение, дети, как правило, следовали их примеру, однако этот эффект у детей был выражен значительно слабее. Если мать начинала меньше сидеть или больше двигаться, соответствующие изменения у ребёнка были в среднем в 18 раз менее выраженными. В случае отцов этот эффект был ещё слабее — примерно в 29 раз. Иными словами, дети реагируют на изменения в поведении родителей, но не копируют их напрямую.

Но при этом такое влияние сохранялось в долгосрочной перспективе: даже спустя пять лет после первого измерения дети, чьи родители в повседневной жизни проводили меньше времени в неподвижности, в целом оставались более физически активными. У отцов наблюдался аналогичный тренд, но статистически он был менее устойчив. Учёные делают вывод, что родители играют важную роль в качестве примера для подражания — даже если их поведение не передаётся детям напрямую и в неизменном виде.

Поэтому меры, побуждающие родителей больше двигаться и меньше сидеть неподвижно, потенциально приносят пользу всей семье. Швейцария входит в число самых физически активных стран Европы, тем не менее многие дети и подростки по-прежнему не достигают здесь рекомендуемого уровня физической активности — как минимум 60-ти минут умеренно интенсивного или интенсивного движения в день. НИИ Swiss TPH подчёркивает, что раннее формирование активного образа жизни остаётся важной задачей в сфере общественного здравоохранения.

Эти выводы были сделаны в рамках так называемого когортного исследования Sophya, долгосрочного научного проекта, в котором за одной и той же группой людей (когортой) наблюдают на протяжении длительного времени, с тем чтобы выявить влияние различных факторов на здоровье и социальное поведение. В рамках проекта Sophya в период с 2013 по 2015 год, а затем повторно с 2019 по 2020 год в Швейцарии собирались данные о физической активности детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, а также их родителей. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

