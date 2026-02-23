Всё больше тюрем в Швейцарии оказываются переполненными

Наиболее сложное положение сложилось в кантонах Женева и Во, однако обостряется ситуация и в немецкоязычной части страны. Keystone-SDA

Швейцарская система исполнения наказаний сталкивается с кризисными явлениями: 26 из в общей сложности 90 пенитенциарных учреждений страны работают на пределе или даже превышают проектную вместимость. Наиболее сложное положение сложилось в кантонах Женева и Во, однако обостряется ситуация и в немецкоязычной части страны.

В последние недели внимание общественности в Швейцарии привлекли сразу несколько инцидентов, связанных с местами лишения свободы и отбывания наказания: беспорядки в тюрьме Беллешасс (Bellechasse) в кантоне Фрибур, хроническая переполненность исправительных учреждений в кантонах Во и Женева, а также сообщения СМИ о случае в полицейской тюрьме Лугано, где один из задержанных якобы около недели не получал в свое распоряжение элементарных предметов гигиены.

Депутат кантонального парламента кантона Во от партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) Марион Вален (Marion Wahlen), возглавляющая парламентскую комиссию по надзору за тюрьмами, посетила уже около десятка тюрем учреждений. По её словам, особенно критическая ситуация сложилась в камерах временного содержания при полицейских участках. При нормативе в 48 часов люди, как утверждается, могут находиться там до 62 дней без доступа к дневному свету, проточной воде и с возможностью покидать камеру лишь примерно на полчаса в день.

По словам Марион Вален, лица, находящиеся в тяжёлом психологическом состоянии, нередко не получают необходимой медицинской помощи. Она называет такую практику «незаконной и недопустимой». Заключённых из кантона Во всё чаще переводят в учреждения немецкоязычных кантонов, где, однако, ситуация также становится напряжённой.

Кристоф Урвилер (Christoph Urwyler) из Швейцарского Центра по вопросам, связанным с местами лишения свободы (Schweizerisches Kompetenzzentrum für den Justizvollzug SKJV) из города Марли (Marly, кантон Фрибур) подтверждает, что проблема переполненности тюрем всё чаще становится актуальной для всей страны.

Демографический фактор

По данным за январь 2026 года, в 26 из 90 тюрем страны уровень заполняемости достиг или превысил 100%. Эта проблема затронула и кантон Берн: в 2025 году средняя заполняемость местных тюрем составила 107%, а в региональных тюрьмах Берна, Биля, Бургдорфа, Мутье и Туна показатель доходит и до 124%. В качестве одной из причин Кристоф Урвилер называет демографический фактор: за последние годы население Швейцарии увеличилось примерно на четверть, тогда как число мест в тюрьмах выросло лишь на 11%.

Так выглядит камера-одиночка для заключенного возрастной категории 60+ в тюрьме швейцарского города Ленцбург. Strafanstalt Lenzburg

Решить эту проблему быстро довольно сложно. В кантоне Во строится сейчас новая тюрьма с камерами временного содержания, однако её открытие запланировано только на 2028 год. Но инфраструктура — это еще не всё, требуется также подготовить дополнительный персонал. В качестве временной меры член правительства кантона Тичино Норман Гобби (Norman Gobbi, партия Lega) предложил устанавливать на территории тюрем контейнерные модули с дополнительными камерами.

Подобная практика уже применяется в кантоне Люцерн и частично в кантоне Берн. По оценке Кристофа Урвилера, такие решения могут помочь в краткосрочной перспективе, однако они не рассчитаны на длительный период времени. Кроме того, увеличение плотности размещения внутри тюрем может повысить риск конфликтов.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

