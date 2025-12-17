Стала известна любимая ёлка швейцарцев
По данным Ассоциации владельцев швейцарских лесов (Verband der Schweizer Waldeigentümer / WaldSchweiz), ежегодно в стране продаётся около 1,7 миллиона рождественских и новогодних ёлок. С заметным отрывом самым популярным видом остаётся пихта Нордмана (Nordmanntanne, Abies nordmanniana).
Как сообщил в ответ на запрос агентства Keystone-SDA руководитель отдела связей с общественностью ассоциации WaldSchweiz Бенно Шмид (Benno Schmid), при выборе ёлки две трети швейцарцев останавливаются именно на пихте Нордмана. Популярны также ель обыкновенная (Picea abies) и голубая ель (Picea pungens).
Прежде чем быть выставленными на продажу, деревца около десяти лет выращиваются в специальных рождественских питомниках — Christbaumkulturen. Там за ними ухаживают профессионалы, что позволяет получать стройные и симметричные деревья. Однако для этого необходимы ещё и качественные семена. Семена ели обыкновенной и голубой ели поступают из Швейцарии, тогда как семена пихты Нордмана зачастую импортируются из региона Кавказа.
Общественное объединение IG Suisse Christbaum оценивает рождественские деревья: лучшие из них, независимо от страны происхождения семян, могут получить своего рода «швейцарский знак качества» — в случае соблюдения всех экологических и производственных стандартов. Так что покупатели, которые находят на своей ели бирку с особым логотипом (четыре ёлки и швейцарский крест), могут рассчитывать, как указывает IG Suisse Christbaum, на «ухоженное рождественское дерево швейцарского происхождения».
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch
