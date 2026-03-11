Уборка мусора обходится Швейцарии в миллионы франков
Количество мусора вдоль местных автодорог кантона Санкт-Галлен увеличивается и приводит к значительным расходам. О ситуации с мусором в кантоне и по всей стране рассказала в интервью швейцарскому информагентству Keystone-SDA исполнительный директор объединения «Чистая окружающая среда» (IGSU) Нора Штаймер (Nora Steimer).
По словам Норы Штаймер, IGSU ежегодно проводит опросы населения, в которых людей спрашивают об их субъективном восприятии проблемы разбросанного мусора. Эти данные показывают, что в последние годы восприятие проблемы остаётся стабильным, даже немного теряя свою остроту. Подобные оценки дают и различные швейцарские города, с которыми организация поддерживает свой контакт.
В то же время Нора Штаймер подчеркнула, что существуют так называемые «горячие точки» — прежде всего зоны продажи еды навынос в городах, а также парки и обочины автодорог. В таких местах проблема мусора сохраняется и может даже локально усиливаться. Согласно исследованию Федерального Ведомства по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt, BAFU) от 2011 года, чаще всего среди выброшенных отходов встречаются окурки.
На втором месте — упаковка от еды навынос (16%). Далее следуют различные упаковки от напитков, листовки, обёртки от шоколада и жевательная резинка. При этом, как отметила Нора Штаймер, состав мусора зависит от конкретного места: на вокзале он будет одним, в парке другим. Приведённые данные отражают средний показатель по всей Швейцарии; для оценки ситуации в отдельных точках требуется более детальный анализ.
В кантоне Санкт-Галлен ежегодные расходы на уборку мусора вдоль кантональных дорог составляют около 1,2 млн франков. По всей Швейцарии эти затраты достигают примерно 200 млн франков в год. Около 25% этой суммы приходится на общественный транспорт, а 75% — на города и общины. В эту сумму включены как расходы на уборку, так и на последующую утилизацию отходов.
Говоря о последствиях проблемы мусора, Нора Штаймер отметила, что в Швейцарии в первую очередь проявляются социальные эффекты: ухудшение качества жизни, снижение чувства безопасности и финансовая нагрузка на общественные бюджеты. В большинстве случаев отходы в стране всё же собираются и вывозятся; лишь немногие остаются лежать на протяжении десятилетий или столетий до полного разложения.
Привести точные примеры сроков разложения мусора сложно. В частности, пластик используется сравнительно недавно, поэтому нельзя с уверенностью сказать, сколько времени потребуется для его полного исчезновения.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
