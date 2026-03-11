Уборка мусора обходится Швейцарии в миллионы франков

О ситуации с мусором в стране рассказала в интервью агентству Keystone-SDA исполнительный директор объединения «Чистая окружающая среда» Нора Штаймер. Keystone-SDA

Количество мусора вдоль местных автодорог кантона Санкт-Галлен увеличивается и приводит к значительным расходам. О ситуации с мусором в кантоне и по всей стране рассказала в интервью швейцарскому информагентству Keystone-SDA исполнительный директор объединения «Чистая окружающая среда» (IGSU) Нора Штаймер (Nora Steimer).

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Welche Kosten Littering in der gesamten Schweiz verursacht Оригинал Читать далее Welche Kosten Littering in der gesamten Schweiz verursacht

По словам Норы Штаймер, IGSU ежегодно проводит опросы населения, в которых людей спрашивают об их субъективном восприятии проблемы разбросанного мусора. Эти данные показывают, что в последние годы восприятие проблемы остаётся стабильным, даже немного теряя свою остроту. Подобные оценки дают и различные швейцарские города, с которыми организация поддерживает свой контакт.

В то же время Нора Штаймер подчеркнула, что существуют так называемые «горячие точки» — прежде всего зоны продажи еды навынос в городах, а также парки и обочины автодорог. В таких местах проблема мусора сохраняется и может даже локально усиливаться. Согласно исследованию Федерального Ведомства по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt, BAFU) от 2011 года, чаще всего среди выброшенных отходов встречаются окурки.

После фестивалей и пикников в парках нередко собираются целые кучи мусора. Keystone

На втором месте — упаковка от еды навынос (16%). Далее следуют различные упаковки от напитков, листовки, обёртки от шоколада и жевательная резинка. При этом, как отметила Нора Штаймер, состав мусора зависит от конкретного места: на вокзале он будет одним, в парке другим. Приведённые данные отражают средний показатель по всей Швейцарии; для оценки ситуации в отдельных точках требуется более детальный анализ.

В кантоне Санкт-Галлен ежегодные расходы на уборку мусора вдоль кантональных дорог составляют около 1,2 млн франков. По всей Швейцарии эти затраты достигают примерно 200 млн франков в год. Около 25% этой суммы приходится на общественный транспорт, а 75% — на города и общины. В эту сумму включены как расходы на уборку, так и на последующую утилизацию отходов.

Говоря о последствиях проблемы мусора, Нора Штаймер отметила, что в Швейцарии в первую очередь проявляются социальные эффекты: ухудшение качества жизни, снижение чувства безопасности и финансовая нагрузка на общественные бюджеты. В большинстве случаев отходы в стране всё же собираются и вывозятся; лишь немногие остаются лежать на протяжении десятилетий или столетий до полного разложения.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Привести точные примеры сроков разложения мусора сложно. В частности, пластик используется сравнительно недавно, поэтому нельзя с уверенностью сказать, сколько времени потребуется для его полного исчезновения.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Кто мы Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта Редакция в отдельных случаях при подготовке и публикации материалов использует инструменты на основе искусственного интеллекта. Как именно? Читать далее Как Swissinfo использует инструменты искусственного интеллекта

Показать больше

Показать больше В поездах Швейцарии уберут «мусорки» у сидений Этот контент был опубликован на Концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) постепенно отказываются от мусорных корзин у пассажирских сидений в поездах, рассчитывая за счёт этого сократить свои оперативные расходы. Читать далее В поездах Швейцарии уберут «мусорки» у сидений

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch