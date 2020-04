Deben evitarse los desplazamientos, sea por medios propios o transportes públicos, dijo. Señaló que si bien no es posible cerrar todas las carreteras, sí se impedirá el paso en determinados ejes viales durante el fin de semana de Pascuas.

Si necesita acudir al hospital, no deje de hacerlo 07 de abril de 2020 - 16:16 Las autoridades suizas instan a la población a no abstenerse de acudir a los hospitales en casos de urgencia por temor a contagios con el coronavirus. Las instalaciones, señalan, están bien desinfectadas. “Las personas en situación de urgencia no deben esperar para acudir a las emergencias por miedo al coronavirus”, advirtió este martes el jefe de Epidemiología de la Oficina Federal de Salud Pública, Daniel Koch en conferencia de prensa. Insistió en que aquellos que sufren enfermedades agudas y requieren atención médica deben acudir a los hospitales sin mayor tardanza para evitar cuadros aún más complicados. Se refirió en particular a los niños que requieran atención médica e incluso que deben recibir sus vacunas. Indicó, por otra parte, que si bien hay cierta estabilización en el caso de los contagios por COVID-19, aún hay muchos decesos (casi 800 hasta este martes 7 de abril) y 412 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos bajo respiración artificial. Por ello, ratificó, es esencial que la población continúe aplicando las recomendaciones de higiene, distanciamiento social y de quedarse en casa. No es momento de vacacionar “¡Quédese en casa!”, ratificó el presidente de la Conferencia de Jefes de Policía Cantonales, Stefan Blätter, también presente en el encuentro de este martes con la prensa. Señaló que durante el pasado fin de semana, la población de Suiza respondió positivamente a las consignas de seguridad de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. “Fue una ‘prueba de la verdad’ y pudo comprobarse la comprensión de la gente, en general, a las medidas”, enfatizó. Con todo, indicó que los elementos de las policías cantonales mantendrán la vigilancia, en particular en los próximos días, de asueto pascual, y exhortó a la ciudadanía a dejar las vacaciones para otro momento. Deben evitarse los desplazamientos, sea por medios propios o transportes públicos, dijo. Señaló que si bien no es posible cerrar todas las carreteras, sí se impedirá el paso en determinados ejes viales durante el fin de semana de Pascuas.