Ich kann mich nicht wirklich freuen. Die beiden Goals sind nicht für die Schweiz gefallen, sondern für den Kosovo. Falls die Kosovo-Nati dereinst gewinnt, freue ich mich für sie, aber an der WM spielen und fänen wir für die Schweiz.🇨🇭 #SERSUI

El águila que generó la polémica Simon Bradley 25 de junio de 2018 - 14:45 La celebración de la victoria de Suiza frente a Serbia (2-1) durante el Mundial de Rusia con un gesto que simboliza el “águila albanesa” generó una intensa polémica. Ahora, los goleadores del encuentro, originarios de Kosovo, y el capitán del equipo corren el riesgo de ser sancionados. ¿Qué pasó? Los jugadores suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, que tienen una herencia étnica albanesa vinculada a Kosovo, provocaron controversia al celebrar la victoria durante el último encuentro de la escuadra helvética el viernes 22 de junio. Cruzaron las manos abiertas sobre el pecho y las agitaron en dos ocasiones, un gesto que simboliza el águila negra bicéfala de la bandera albanesa. El capitán Stephan Lichtsteiner hizo lo propio. “En el fútbol estás emocionado. Lo que hice fue solamente una pura emoción”, respondió Shaqiri, preguntado al término del encuentro sobre su gesto. La Federación Suiza de Fútbol ratificó que se trató de una manifestación de júbilo espontánea y apolítica. Sin embargo, los tres jugadores enfrentan ahora una investigación y posibles procedimientos disciplinarios por parte del organismo rector del fútbol mundial, la FIFA. Una escuadra multiétnica El equipo de fútbol suizo está constituido por jugadores de origen muy diverso. ¿Cuántos son hablantes de albanés? De los 12 centrocampistas y delanteros seleccionados, diez nacieron en el extranjero o tienen padres que emigraron a Suiza. Xhaka, Shaqiri y el mediocampista Valon Behrami tienen una herencia étnica albanesa vinculada a Kosovo, una antigua provincia serbia que declaró su independencia en 2008. Serbia no reconoce esa independencia. Un cuarto jugador suizo, Blerim Dzemaili, nació en Tetovo, una ciudad étnicamente albanesa en la frontera entre Macedonia y Kosovo. Shaqiri nació en Kosovo, pero su familia huyó del país devastado por la guerra cuando era un bebé y se refugió en Suiza. Para el partido de Serbia, Shaqiri llevaba en sus botas las banderas de Suiza y de Kosovo. Behrami, que creció en el norte de Kosovo, se mudó a Suiza con su familia en la década de 1990. En su pantorrilla derecha Behrami tiene un tatuaje del águila de Kosovo. En su brazo izquierdo están las banderas de Kosovo y Suiza. Xhaka, cuya familia proviene de Kosovo, pero que nació en la ciudad suiza de Basilea, también ha hablado en las redes sociales sobre su identidad albanokosovar. ¿La política o la diversidad étnica del equipo de fútbol suizo han causado fricciones en el pasado? En los últimos años, el equipo nacional ha tenido un historial de inmigración extremadamente diverso. Tanto antes del partido del viernes como después, los entrenadores suizos y serbios evitaron cualquier pregunta o comentario sobre nacionalidad o política, insistiendo en el espectáculo deportivo. Sin embargo, el debate sobre los antecedentes de inmigración del equipo suizo emerge de vez en cuando. En 2015, Lichtsteiner dio una entrevista a periodistas suizos en la que pidió un equipo nacional con el “equilibrio y la combinación adecuados”. “No se trata de tener 'verdaderos suizos' u 'otros suizos', sino de un equipo con el que los suizos puedan seguir identificándose”, declaró. Luego se disculpó y dijo que sus comentarios habían sido malinterpretados. El sábado después del partido de Serbia, Lichtsteiner defendió el gesto del águila, atribuyéndolo a la presión y la provocación que los jugadores suizos habían enfrentado. Habría que conocer y comprender su historia, dijo al diario ‘Le Matin’. El gesto irritó a algunos serbios y también a algunos políticos suizos como Natalie Rickli, de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora): “Realmente no puedo estar feliz. Los dos goles no fueron para Suiza sino para Kosovo”, anotó en Twitter. ¿Qué significa el “águila albanesa bicéfala”? Bashkim Iseni, editor jefe de Albininfo.ch, que publica noticias e información para la comunidad albanesa en Suiza, explica que el gesto del águila es común y un símbolo positivo de identidad y libertad, vinculado a la idea de “despegar”, pero no contiene violencia. “Se usa en los bailes folclóricos”, dijo a ‘20 Minutes’. “Recrear el águila con las manos es lo mismo que para los brasileños bailar la samba después de un gol”, comenta. ¿Cuál es la historia de la inmigración a Suiza de hablantes albanos? La migración a Suiza de kosovares y otros hablantes de lengua albanesa desde el sur de los Balcanes data de mediados de la década de 1960, cuando llegaron las primeras oleadas de trabajadores estacionales, seguidos de sus familias en la década de 1980. Desde finales de los años ochenta y durante toda la década de 1990, el agravamiento de la situación política en los Balcanes provocó la afluencia de miles de solicitantes de asilo de la otrora Yugoslavia, alcanzando un máximo de 30 000 en 1999. Según la Secretaría de Estado para las Migraciones, la mayoría de los solicitantes de asilo de Kosovo regresaron a sus hogares tras el conflicto y la población residente está compuesta en su mayoría por antiguos trabajadores temporeros, sus familiares cercanos y descendientes nacidos o criados en Suiza. Varios miles todavía llegan cada año desde Kosovo como parte del derecho de los inmigrantes a traer a sus familias con ellos.