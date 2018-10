Las autoridades se opusieron al texto, argumentando en vano que esa prohibición afectaría los derechos fundamentales sin que existiera ningún interés público. Los opositores también denunciaron una ley inútil, ya que prácticamente no hay mujeres vistiendo el burka en San Gall.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Activista argelino pagará las multas... 03 de octubre de 2018 - 20:01 El empresario argelino Rachid Nekkaz viajó a San Gall el miércoles con una mujer en burka. El también activista político pagará las multas relacionadas con la nueva ley cantonal que prohíbe ocultar la cara en el espacio público. Toda mujer debería tener el derecho, sobre la base de la libertad religiosa, de cubrir su rostro, dijo Nekkaz frente al Ayuntamiento de San Gall. Las autoridades deberían respetar esta libertad, añadió. El empresario ya pagó cuatro multas en el Tesino, el primer cantón antes de San Gall en prohibir el burka, en 2016. Nekkaz dijo que desde 2010 ha pagado un total de 1 553 multas en seis países europeos, incluida Suiza, por un importe de 318 000 euros (más de 360 000 francos). El día de la entrada en vigor de la ley contra el burka en el Tesino, el activista se mostró públicamente en Locarno en compañía de Nora Illi, suiza convertida al islam que portaba esa vestidura. Sin embargo, Nekkaz, quien también paga las multas de los activistas de derechos humanos argelinos, se dice en contra del burka, pero defiende la libertad vestimentaria. Después del Tesino El 23 de septiembre pasado, los ciudadanos de San Gall aprobaron la ley cantonal que penaliza a cualquier persona que oculte su rostro en el espacio público, porque con ello amenaza la seguridad. La Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) y el Partido Demócrata Cristiano (PCD/derecha) apoyaron la ley. El Partido Liberal Radical (PLR/derecha) y la izquierda lo combatieron. Las autoridades se opusieron al texto, argumentando en vano que esa prohibición afectaría los derechos fundamentales sin que existiera ningún interés público. Los opositores también denunciaron una ley inútil, ya que prácticamente no hay mujeres vistiendo el burka en San Gall. En el Tesino, los casos de mujeres con burka multadas se pueden contar con los dedos de la mano, según un informe publicado este verano. Los primeros afectados por esta ley han sido los aficionados al fútbol. Próxima votación a nivel federal El tema también es relevante a escala nacional. La iniciativa “Sí a la prohibición de ocultar el rostro”, lanzada por el Comité de Egerkingen, finalizó formalmente en octubre pasado. El texto antiburka establece que nadie debería tener derecho a ocultar su rostro en el espacio público en Suiza. Berna se opone a la prohibición del burka a nivel federal y rechaza esa iniciativa. Considera que ataca una práctica que sigue siendo marginal e invade la autonomía de los cantones. En junio pasado sometió a consulta un proyecto más flexible. Pretende castigar a quien obligue a una mujer a ocultar su rostro y reforzar la obligación de quitarse el velo en ciertas situaciones, como cuando es necesaria una identificación visual. A los cantones que deseen ir más lejos se les permitiría hacerlo. La iniciativa y el contraproyecto podrían votarse en 2019. A nivel cantonal, Zúrich, Solothurn o Glarus rechazaron tal prohibición.