Petrobras: un banquero suizo ganó 2,6 millones SDA-Keystone/ac 07 de marzo de 2019 - 15:49 Los documentos judiciales de un proceso en Suiza han revelado que el antiguo subdirector del banco PKB se embolsó 2,6 millones de francos por los servicios prestados a Odebrecht. La constructora brasileña está siendo investigada por corrupción en el marco de la operación ‘Lava Jato’ (Autolavado). El grupo Odebrecht presuntamente sobornó a empleados de la petrolera estatal brasileña Petrobras a través de bancos suizos. La comisión que cobró el banquero del PKB salió a la luz cuando este interpuso un recurso contra una operación en uno de sus domicilios en Barcelona en la que le fueron confiscados relojes y joyas. La sala de apelación del Tribunal Penal Federal en Bellinzona ha desestimado el recurso. En su decisión pública recientemente, el TPF afirma que no descarta la posibilidad que los bienes incautados hayan sido adquiridos con dinero de procedencia ilícita. El Ministerio Público de la Confederación (MPC, la fiscalía suiza) está investigando al banquero por blanqueo de dinero. Se le acusa de gestionar cuentas bancarias del grupo Odebrecht y de transferir fondos. La suma que recibió por los servicios prestados entre 2009 y 2014 se estima en 2,65 millones de dólares. El año pasado, la autoridad reguladora de los mercados financieros de Suiza FINMA declaró que el banco privado PKB, con sede en Lugano, había violado las normas antiblanqueo en relación con el escándalo de corrupción que involucra a de Petrobras y Odebrecht en Brasil. El banco fue condenado a devolver 1,3 millones de francos en activos que había ganado ilícitamente.