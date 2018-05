Las primeras lluvias han afectado ya la región de Cox’s Bazar en la que viven 780 000 refugiados en la mayor promiscuidad. La zona no ofrece ninguna protección contra la lluvia y el viento. Los bosques han sido arrasados y las raíces de los árboles que estabilizan la tierra ha sido desenterradas para hacer fogatas y cocinar, indica la Cadena de la Solidaridad en un comunicadoEnlace externo .

Colecta suiza para refugiados rohinyá 23 de mayo de 2018 - 10:29 La Cadena de la Solidaridad y la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR, matriz de swissinfo.ch) organizan este miércoles una jornada nacional de colecta de fondos en favor de los miles de rohinyá que viven en campos de refugiados en Bangladés. Su ya crítica situación amenaza con empeorar con la inminente llegada del monzón. Las primeras lluvias han afectado ya la región de Cox’s Bazar en la que viven 780 000 refugiados en la mayor promiscuidad. La zona no ofrece ninguna protección contra la lluvia y el viento. Los bosques han sido arrasados y las raíces de los árboles que estabilizan la tierra ha sido desenterradas para hacer fogatas y cocinar, indica la Cadena de la Solidaridad en un comunicado. Donativos Los donativos en favor de los rohinyá pueden efectuarse por Internet en la web www.bonheur.ch o a través de la cuenta postal 10-15000-6 (mención rohinyá). Advierte que los primeros torrentes han transformado el lugar en una vasta y fangosa superficie y las previsiones son catastróficas: Las próximas lluvias podrían provocar deslizamientos de los abrigos ubicados a mayor altura y desborde de letrinas con el riesgo de propagación de enfermedades. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Dacca, el monzón va a provocar severos problemas de subsistencia a cerca de 220 000 personas (agua, alimentos, atención médica, alojamiento). Además, 24 000 personas están en riesgo inminente y es imperativo su desplazamiento a zonas más estables. “Con cifras tan altas, es importante que las organizaciones de socorro asociadas a la Cadena de la Solidaridad lleven a cabo medidas de respaldo, ayuden a evacuar a los que están en mayor peligro y reparen los daños lo antes posible”, anota la organización. Desde agosto del año pasado, más de 700 000 musulmanes rohinyá han huido del estado occidental de Rakhine en Myanmar (Birmania) hacia Bangladés, bajo la amenaza del ejército local. Myanmar niega que se esté produciendo una “limpieza étnica” y aduce que sus acciones son solamente una reacción a los ataques de los rebeldes musulmanes. Sin embargo, en marzo pasado, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al Hussein, manifestó su convicción de que se habían cometidos “actos de genocidio” contra los rohinyá en la región de Rakhine y que continúa lo que técnicamente corresponde a una “limpieza étnica”. La ONU ha descrito el éxodo de los rohinyá como “una de las crisis de refugiados de más rápido crecimiento en el mundo”.