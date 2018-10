Derechos de autor

Mayor aumento que previsto del PIB en 2018 03 de octubre de 2018 - 15:21 El PIB suizo avanza este año hacia un aumento del 2,9% en la comparación anual, según la edición de otoño de las proyecciones estacionales del Centro de Estudios Económicos (KOF) de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, dada a conocer este miércoles. Sin embargo, el instituto pronostica una desaceleración en el crecimiento el próximo año, a 1,7%, antes de una nueva aceleración a 2,1% en 2020. La caída esperada en 2019 será atribuible a la disminución esperada en el gasto de las federaciones deportivas internacionales establecidas en Suiza. Durante la edición estival de sus pronósticos coyunturales, el KOF confiaba todavía en un aumento del 2,1% para 2018. La mejora se debe al buen desempeño de la economía mundial, así como a la demanda doméstica sostenida, explica el informe. La utilización de las capacidades en la industria ha alcanzado un nivel sin precedentes desde 2011 y el segmento de servicios también disfruta de una amplia producción, añade.