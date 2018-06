Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¡Qué caro cuesta suprimir los grafitis! 01 de junio de 2018 - 10:58 El vandalismo por grafitis en los vagones y la infraestructura de los ferrocarriles suizos costó 5,4 millones de francos en 2017. El monto significó un aumento de poco más de 5 millones de francos con respecto al año precedente, pero fue inferior al total récord de 2015 cuando los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) debieron destinar 6,3 millones al retiro de las desautorizadas composiciones pictóricas. Según la empresa, “el objetivo de los autores es que sus grafitis sean visibles para la mayor cantidad posible de personas, por lo que los vagones de ferrocarril les resultan una plataforma privilegiada”. Los videos y fotos de grafitis diseminadas por los medios provocan imitadores, dijo el operador el jueves. Los FFS retiran los vehículos de la circulación en las 24 horas siguientes a que sean pintados para evitar que puedan alentar a otros “artistas”. Los trenes afectados son transferidos a un taller para su limpieza, lo que puede tomar muchas horas, de acuerdo con la extensión de los grafitis. De acuerdo con los FFS, los costos se transfieren a los viajeros a través de incrementos en los precios de los boletos o de los impuestos. Además de poner en riesgo su vida, los grafiteros se exponen a ser enjuiciados y multados.