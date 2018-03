Derechos de autor

Suiza también ha contribuido con Oxfam 19 de febrero de 2018 - 10:00 El Ministerio suizo de Exteriores ha contribuido en la financiación de diversos proyectos de Oxfam, confederación internacional de ONG creada para aliviar la pobreza en el mundo y que actualmente está vinculada con un escándalo de explotación sexual, de acuerdo con el periódico ‘Sonnstags Zeitung’. Los fondos suizos ascendieron a poco más de 20 millones de francos y fueron destinados a proyectos en Chad, Irak, Siria y en los territorios palestinos, desde 2013, según el dominical en idioma alemán. En declaraciones al periódico, el Ministerio de Exteriores dijo que su colaboración con Oxfam era “positiva y de larga”, lo que haría “más profunda” una “investigación exhaustiva” sobre el alegado abuso sexual. Por otra parte, señaló que ahora sería muy pronto para decidir un eventual finiquito de la cooperación. Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que tienen sus sedes en: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Quebec, Sudáfrica, España y Estados Unidos. Como indica en su pag web, la confederación de ONG nació con el propósito de “lograr un mayor impacto en la lucha internacional para reducir la pobreza y la injusticia”. Tiene presencia en más de 90 países y su labor consiste en proporcionar ayuda de emergencia, y realizar proyectos de desarrollo a largo plazo. Las denuncias sobre casos de conducta sexual abusiva por parte de los trabajadores humanitarios incluyen afirmaciones de que más de 120 empleados de Oxfam habrían contratado prostitutas -posiblemente menores de edad- durante la crisis humanitaria en Haití en 2011 y que la organización habría tratado posteriormente de encubrir el escándalo. El Gobierno británico retiró el viernes sus fondos para la organización en medio de una escalada del escándalo, y fueron cancelados más de 1 000 débitos privados que respaldan a la organización benéfica, según informó el diario británico ‘The Guardian’.