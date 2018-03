Evaluación del caso argentino en el terreno

Este contenido fue publicado el 19 de abril de 2003 11:36 19 de abril de 2003 - 11:36

En busca de caminos para ayudar a los suizos en Argentina. (swissinfo.ch)

Rudolf Wyder, director de la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) evaluará la situación de la comunidad helvética en Argentina.

El representante de la Quinta Suiza, ante los preparativos de su viaje, conversó con Patricia Islas.

Muchos suizos en Argentina han debido suspender sus pagos al seguro suizo de vejez, y otros tantos, preferirían regresar a la tierra de sus predecesores.



El dirigente de la organización encargada de defender sus intereses quiere ver de cerca el problema, en busca de nuevas fórmulas de ayuda.

¿Por qué este viaje a Argentina Dr. Rudolf Wyder?

Obviamente no nos son ajenos los grandes problemas financieros que han sucedido en Argentina. Y tampoco hemos perdido de vista que muchos suizos allí, y sus descendientes, se encuentran en dificultades económicas.



Queremos entender mejor la situación de esa comunidad helvética, la más grande en Latinoamérica, para que aquí, en Suiza, podamos hacer lo que sea posible para ayudarles.

¿Es la primera vez que la OSE se enfrenta a un caso de las dimensiones del argentino?

En tiempos de paz se trata de un hecho excepcional. Conocemos casos provocados por guerras civiles como ha ocurrido en diversas ocasiones en África, pero en los últimos años no se había visto, como ahora, que una gran comunidad suiza se encontrase en situación de dificultad en un país.

¿Quiénes han solicitado el apoyo de la OSE de esa comunidad en Argentina?

En la OSE hemos recibido solicitudes principalmente de jóvenes suizos que quieren iniciar o continuar una formación profesional en la Confederación.



Por otra parte, sabemos, por medio del servicio especializado de Ayuda para los Suizos en el Extranjero, que en los últimos años han regresado de Argentina muchas suizas y suizos afectados por la crisis.



Alrededor de 1.000 de estas personas han tenido que recibir apoyo social a su retorno a Suiza.



Esta es una cifra significativa si comparamos el número de personas que componen la comunidad suiza en Argentina.

¿Los suizos dentro de las fronteras helvéticas se preocupan por aquellos en el exterior?

En el caso de los suizos en Argentina, incluso hemos recibido llamadas espontáneas de personas que preguntan cómo pueden ayudar a sus compatriotas en necesidad, luego de haber visto las informaciones transmitidas en los medios de comunicación ante la crisis.

¿Hay caminos para ayudarles?

Buscamos caminos. Justamente uno de los objetivos de mi viaje es saber sobre su situación y sus necesidades, para después reflexionar al respecto.

Muchos suizos en Argentina se han quedado sin dinero para pagar sus cuotas del Seguro facultativo de vejez, supervivientes e invalidez, (conocido bajo las siglas AVS o AHV).

Es uno de los puntos que más nos ocupa en la OSE. En Argentina prácticamente la mitad de los suizos adultos cotizan al seguro o reciben ya la pensión.



Al parecer se trata de la comunidad suiza en el mundo que más inscripciones tiene en el AVS facultativo y sabemos que, desde el año pasado, muchas de esas personas no han podido pagar más sus cuotas.

¿Sabe cuántas personas han dejado de pagar?

Conocer detalles al respecto es uno de los motivos de mi viaje.



En Argentina, alrededor de 3.000 personas pagan las primas del AVS.



De este total, un tercio paga la cuota mínima, y partimos de la base de que en muchos de esos casos las personas ya no están en condiciones de seguir pagando.

¿Qué hay de la problemática de la doble nacionalidad?

Se trata de otro caso especifico de la comunidad suiza en Argentina.



Allí, 90% de los suizos tiene la doble nacionalidad. La mayoría de los suizos argentinos heredó la ciudadanía de sus predecesores que emigraron a ese país.



Tener la doble nacionalidad acarrea consecuencias graves en el actual caso argentino.



Existe la ayuda social para los suizos en el exterior, pero la ley indica que para los binacionales no se dirigirá apoyo suizo pues se supone que el país en donde radican tiene el deber de ayudarles.



En las actuales condiciones económicas de Argentina no se puede esperar ayuda social del Estado. Es a partir de ese momento que se observa un fallo en el instrumento de la ayuda social helvética, que no está ajustado para una situación tal.



En mi viaje trataré de indagar cómo se presenta el problema en el terreno y si hay la posibilidad de corrección.

¿Qué hace la OSE en Suiza para ayudar a los suizos en Argentina?

Nos hemos ocupado de la problemática de los pagos al AVS-AHV voluntario.



El año pasado la OSE presionó ante la Oficina Federal de Seguros Sociales para que se realice un nuevo cálculo de las cuotas del AVS-AHV debido a la nueva situación económica en Argentina.



Hemos pedido, incluso, una moratoria para el pago de los primas del AVS-AHV a favor de los suizos afectados por la crisis argentina, hasta que puedan pagarlas.



No hemos tenido respuesta positiva hasta el momento.



A través de la vía parlamentaria también se ha ejercido presión política para evitar que aquellos que no puedan pagar las primas del AVS- AHV durante dos años no pierdan el seguro.



Nos hemos concentrado en este aspecto y ahora queremos ver si hay otras posibilidades para aligerar la problemática de los suizos en Argentina. ¿Cómo? No puedo decirlo ahora, ya que conocer la respuesta es uno de los objetivos de mi viaje.



swissinfo, entrevista de Patricia Islas Züttel

Contexto La comunidad suiza en Argentina ha mantenido una estrecha relación con Suiza.



Para la OSE es importante que ese apego de los emigrantes, transmitido a sus descendientes, reciba una respuesta por parte de Suiza en estos momentos difíciles.



"Se trata de una situación de índole especial la de la comunidad suiza en Argentina", asegura la OSE.



Los intentos hasta ahora emprendidos por la OSE para ayudar a los afectados por la crisis en Argentina no han encontrado el respaldo necesario en los círculos de decisión en Berna.



Rudolf Wyder viaja los primeros días de mayo a Argentina para entrevistarse con las autoridades diplomáticas, representantes de la comunidad suiza en Argentina y de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. Fin del recuadro

