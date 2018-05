Los inmigrantes han traído también sus lenguas propias a Suiza. En conjunto, estos idiomas no nacionales superan ahora al romanche y al italiano en términos de principales lenguas habladas.

Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. El inglés, aunque no es una lengua oficial, se usa a menudo para tender puentes. Así, una parte importante de la documentación oficial está disponible en inglés.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Idiomas 18 de mayo de 2018 - 14:35 Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. El inglés, aunque no es una lengua oficial, se usa a menudo para tender puentes. Así, una parte importante de la documentación oficial está disponible en inglés. El alemán (tanto el alemán estándar como el suizo-alemán) es hablado por cerca del 63% de la población, un 23% habla francés y cerca de un 8% italiano. El romanche lo habla algo menos del 1% del total de la población. El hecho lingüístico más notable de la Suiza de expresión alemana es el uso del dialecto para la comunicación hablada y del alemán estándar para la escrita. Para los extranjeros esto hace aún más difícil el esfuerzo de aprender alemán en las regiones germanófonas. El francés se habla en la zona occidental del país, mientras que el italiano se habla en el cantón del Tesino y en el sur de los Grisones. El romanche solo se habla en el cantón de los Grisones. Los inmigrantes han traído también sus lenguas propias a Suiza. En conjunto, estos idiomas no nacionales superan ahora al romanche y al italiano en términos de principales lenguas habladas. Alrededor del 4,6% de la población tiene el inglés como una de sus principales lenguas, seguido del portugués con un 3,6% y el albanés con un 3% (consulta estadísticas suizas). La capacidad de hablar un idioma nacional sigue siendo importante para la integración. En todas las regiones existe una amplia oferta de cursos de idiomas, desde clases semanales a cursos intensivos. Los precios y los métodos pueden variar bastante, por lo que vale la pena comparar. Algunas autoridades locales, asociaciones y escuelas ofrecen clases de bajo coste para inmigrantes. Las asociaciones de mujeres también son activas en este tema. Si eres desempleado puedes tener acceso a clases de idioma gratuitas. Para obtener más información sobre el aprendizaje de idiomas consulta el sitio de información para inmigrantes Migraweb.​​​​​