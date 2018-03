La imagen de Suiza en Onda Cero

Este contenido fue publicado el 12 de mayo de 2003 20:03 12 de mayo de 2003 - 20:03

El programa 'Protagonistas', de Onda Cero, en directo desde Berna. (swissinfo/Dufey)

Antiguos emigrantes españoles recordaron, a través de las ondas, los años pasados en tierras helvéticas.

El programa 'Protagonistas', de la emisora española Onda Cero, transmitió una emisión especial sobre Suiza, en directo desde Berna.

Luis del Olmo, una de las estrellas del periodismo radial en España escogió la capital helvética para su emisión N° 8.720 de este lunes, (12.05) en una tentativa de dar a conocer a los auditores hispánicos la vida de los suizos por encima de los estereotipos tradicionales.



Con el patrocinio de 'Mira Suiza', (un programa para promover la imagen suiza en España), la emisión en directo de 'Protagonistas' concedió la palabra a varias personalidades helvéticas que se refirieron a temas tales, como la emigración, la tradición humanitaria, la educación, y el bilingüismo.



Katrin Hauser, de Presencia Suiza, explicó que la iniciativa surgió por el interés recíproco entre los productores de Onda Cero y el mencionado programa de promoción de la imagen helvética en España.

Recuerdos y nostalgias

A su vez, los oyentes españoles intervinieron en directo, muchos para entregar su testimonio de los años vividos en Suiza como emigrantes, donde algunos dejaron hijos que son hoy día ciudadanos suizos, y sobre todo, recuerdos cargados de nostalgia.



Por el lado oficial, intervinieron entre otros, el director de Presencia Suiza, Johannes Matyassy, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)Jakob Kellenberger, y María Teresa Cano, directora de 'Mira Suiza'.



Matyassy explicó los objetivos del principal organismo de promoción de la imagen helvética en el extranjero, y en particular en España, "país que constituye para Suiza un puente hacia los países latinoamericanos", dijo.



Jakob Kellenberger, también hablando en español, reiteró los aspectos más importantes de la política humanitaria suiza, y el rol que desempeña el CICR en los conflictos armados.



A su vez, la directora de 'Mira Suiza', María Teresa Cano, además de explicar a los oyentes los alcances del programa de promoción de la imagen suiza en España, actuó como una especie de guía para precisar a los oyentes las particularidades de la vida institucional y cotidiana de los suizos.



La secundaron en esta tarea de demistificar lugares comunes y estereotipos pasados de moda, los ex periodistas de Radio Suiza Internacional Jaime Ortega y María Dolores Antón. Pero imposible de evitar los mitos, Heidi, Guillermo Tell, los chocolates, los relojes, el orden y los bancos siguieron siendo los temas recurrentes del programa que Luis del Olmo no consiguió evitar.

Pasado suizo de Monserrat Caballé

El destacado periodista concedió igualmente el micrófono a la soprano Montserrat Caballé, a la presentadora de la TV suiza alemánica Sandra Studer, (de madre catalana), al director de una orquesta salsera de Lausana, el chileno Juancy Martínez, a estudiantes y al profesor de un curso de español, Enrique Ros, de la Universidad de Berna.



La famosa soprano contó a través de las ondas que "Suiza es el país que me acogió, que me dio la oportunidad de empezar mi carrera. En el estuve varios años y he vuelto siempre". Monserrat Caballé aprovechó la oportunidad para agradecer la distinción que hicieron las autoridades de Berna por haberla nombrado en España, una especie de embajadora del programa de promoción "Mira Suiza".

La voz de los oyentes

El programa, con la nota que lo caracteriza, contó con la intervención de los oyentes, que desde diversos puntos de España se comunicaron por teléfono o enviaron correos electrónicos. La mayoría antiguos emigrantes, que preguntaron de todo.



Una dama de Galicia recordó incluso los años que en su juventud aprendió a conducir en las calles de Berna, entre los viejos tranvías y los tranquilos ciclistas. Los más políticos lamentaron que Suiza se esté empobreciendo por la porfía de su pueblo, que sigue empecinado en no adherirse a la Unión Europea.



Por último, los seguidores del mundo del espectáculo se enteraron de que en Suiza los artistas pasan casi desapercibidos, que no se conocen a los 'paparazzis', y que en toda discreción se hacen cirugía estética en prestigiosas clínicas privadas.



Sin olvidar por cierto, las cuentas bancarias secretas y los encuentros furtivos de la 'jet set' en las estaciones turísticas invernales. En directo, Luis del Olmo no pudo con los mitos helvéticos y 'Protagonistas' rindió también su culto a los bucólicos parajes alpinos, los relojes y los chocolates. Toda una imagen bien suiza.



swissinfo, Alberto Dufey

Contexto Uno de los programas más populares de radio Onda Cero, de España 'Protagonistas', conducido por Luis del Olmo, consagró su emisión de este lunes a Suiza.



Mitos, tradiciones, pero la proyección de una imagen de un país moderno, democrático y con tradición humanitaria, fueron destacados en directo desde Berna.



Oyentes españoles, en su mayoría emigrantes, expresaron sus agradecimientos y nostálgicos recuerdos por el país que los acogió años atrás. Fin del recuadro

Datos clave La emisión radiofónica contó con el auspicio del programa 'Mira Suiza', que busca estrechar puentes y reforzar la imagen de Suiza en España.



El presidente del CICR, Jakob Kellenberger, y el director de Presencia Suiza, Johannes Matyassy, hablaron de la tradición humanitaria y de la apertura de Suiza al mundo. Fin del recuadro

