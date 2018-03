Durante sus estancias en Estados Unidos, Paul Senn se interesó también por la vida de los inmigrantes suizos, a los que quiso dedicar un libro. El proyecto no llegó a concretarse, pero las fotos se publicaron en varias revistas suizas. Son imágenes que muestran la realidad de la inmigración. Es el caso, por ejemplo, de los retratos de afroamericanos en Nueva Berna. "Había seguramente por parte de Senn admiración por la particularidad de la colonia de suizos en el extranjero", explica Markus Schürpf. "Pero el fotógrafo quería también hablar de la emigración y mostrar que había suizos pobres en el extranjero".

Además de las fotos en blanco y negro que le consagraron como cronista sensible a los problemas sociales, la exposición muestra también las obras en color, hasta ahora casi desconocidas.

Paul Senn, cosmopolita e icono del fotoreportaje Belén Couceiro 16 de julio de 2007 - 14:01 El Museo de Arte de Berna dedica una gran retrospectiva a Paul Senn (1901-1953), destacada figura del fotoperiodismo en Suiza entre los años 1930 y 1950. Además de las fotos en blanco y negro que le consagraron como cronista sensible a los problemas sociales, la exposición muestra también las obras en color, hasta ahora casi desconocidas. Paul Senn, uno de los fotógrafos helvéticos más importantes de la generación nacida en torno a 1900, fue durante tres décadas un icono del fotoperiodismo suizo. Sus múltiples reportajes, que se caracterizan por la atención acordada a los problemas sociales, llenaron páginas y páginas de revistas suizas y extranjeras, entre ellas la 'Zürcher Illustrierte' y 'Du'. "Senn es una piedra angular de la fotografía suiza", señala Markus Schürpf, historiador de la fotografía y curador de la retrospectiva en el Museo de Arte de Berna. Campesinos y obreros La muestra permite, ante todo, redescubrir los trabajos clásicos de Paul Senn, como por ejemplo los reportajes dedicados a los campesinos y trabajadores suizos recopilados en un libro publicado en 1943. Son fotos tomadas a lo largo de un decenio, pero que en cierto modo reflejan la imagen que Suiza quería dar de sí en los años de la guerra: la imagen de un país modesto, con raíces campesinas, sólido y digno. Senn, que simpatizaba con la socialdemocracia, contribuyó así, queriendo o sin querer, a la "defensa nacional espiritual", la política cultural desarrollada durante la segunda mitad de los años 30 para reforzar la unidad nacional frente a la amenaza fascista. Una política no exenta de ambigüedad y de tintes nacionalistas. Ejemplar para la percepción del trabajo de Senn es una de sus fotografías más conocidas que retrata a un alumno bebiendo leche de un tazón durante la guerra. La foto fue utilizada para ilustrar artículos que tematizaban la voluntad de resistencia de Suiza. El otro rostro de Suiza La retrospectiva en el Museo de Arte de Berna recoge también el sincero compromiso social de Paul Senn, privado de toda tentación de idealizar el país en el que había nacido y crecido. Testimonio de ello son los reportajes sobre los reformatorios de menores, el penitenciario bernés de Thorberg, la clínica psiquiátrica de Waldau... O también las obras fotográficas sobre los denominados 'Verdingkinder', niños y jóvenes de familias pobres que las autoridades ponían al servicio de familias campesinas acaudaladas, donde muchas veces eran tratados como esclavos y quizás sufrían abusos. En 1944, junto con el conocido periodista Peter Surava, redactor jefe de 'Nation', Senn realizó un reportaje sobre el caso de un joven bernés víctima durante años de abusos sexuales por parte de la familia de acogida. "Es quizás uno de los primeros artículos en Suiza en los que se utilizó el término 'abusos sexuales'", anota Markus Schürpf. Fotógrafo cosmopolita En su trayectoria como fotógrafo, Senn no se limitó a explorar la realidad social suiza. "Aunque sus raíces eran bernesas, él era un cosmopolita", señala. Desde joven vivió largos periodos en el extranjero. En los años 30 realizó un reportaje sobre la Guerra Civil Española. Poco antes de la segunda contienda mundial visitó Estados Unidos, país al que volvería en 1946. En el penúltimo año de la guerra organizó con otros periodistas suizos un viaje a Lyon, ciudad francesa liberada de la ocupación alemana, y fotografió, entre otras cosas, la exhumación de los partisanos franceses que habían sido masacrados por los nazistas. Las fotos se publicaron en 'Nation' y en la publicación socialista 'Aufstieg'. Su crudeza contrasta radicalmente con la manera discreta con la que la prensa helvética solía abordar los asuntos ligados a los horrores de la guerra. También son impresionantes las imágenes tomadas en 1942 en el campo de internamiento francés de Rivesaltes o los reportajes sobre la reconstrucción durante la postguerra. Descubrimiento del color Uno de los grandes méritos de la retrospectiva en el Museo de Arte de Berna reside en el (re)descubrimiento de las fotos en color que Paul Senn tomó después de la guerra. Sólo una pequeña parte de estas imágenes se publicó en las revistas de la época, muchas veces con efectos cromados no muy logrados. Ahora las diapositivas en color del fotógrafo bernés han sido digitalizadas en colaboración con la 'Schule für Gestaltung' (Escuela de Artes Aplicadas) de Berna. Las reproducciones realizadas para la muestra recalcan la estética en boga en los años 40. Entre las fotos en color destaca especialmente un reportaje en Coney Island de 1946, de una modernidad sorprendente. "Había días, en su trabajo de fotógrafo, en que todo explotaba, en que todo podía ser experimentado. Y si se mira el resultado, ya no queda nada de la 'defensa nacional espiritual'", concluye Markus Schürpf. swissinfo, Andrea Tognina (Traducción del italiano: Belén Couceiro) Datos clave La exposición 'Paul Senn Fotoreportero', en el Museo de Arte de Berna, se inauguró el 7 de junio y permanecerá abierta al público hasta el próximo 2 de septiembre. Paul Senn y los suizos en el extranjero Durante sus estancias en Estados Unidos, Paul Senn se interesó también por la vida de los inmigrantes suizos, a los que quiso dedicar un libro. El proyecto no llegó a concretarse, pero las fotos se publicaron en varias revistas suizas. Son imágenes que muestran la realidad de la inmigración. Es el caso, por ejemplo, de los retratos de afroamericanos en Nueva Berna. "Había seguramente por parte de Senn admiración por la particularidad de la colonia de suizos en el extranjero", explica Markus Schürpf. "Pero el fotógrafo quería también hablar de la emigración y mostrar que había suizos pobres en el extranjero". Proyecto Paul Senn El archivo Paul Senn fue confiado al Museo de Arte de Berna en 1983 por la Fundación Gottfried Keller. En 2003, el 'Kunstmuseum' bernés realizó el Proyecto Paul Senn, que prevé la conservación, catalogación y puesta a disposición del público del valiosísimo legado del fotógrafo suizo. Entre las realizaciones del proyecto figura un sitio Internet dedicado a Paul Senn (www.paulsenn.ch) donde se pueden consultar casi 1.500 reportajes fotográficos en formato pdf.