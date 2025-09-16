The Swiss voice in the world since 1935
Actualidad
Política comercial

Las empresas suizas reaccionan ante los aranceles centrándose en la producción local y la automatización

aranceles
Los aranceles estadounidenses ponen en peligro los márgenes, interrumpen las cadenas de suministro y tensan las relaciones con los clientes, según la consultora estratégica EY. Keystone-SDA
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Las empresas suizas reaccionan ante los aranceles centrándose en la producción local y la automatización
Usted escucha: Las empresas suizas reaccionan ante los aranceles centrándose en la producción local y la automatización

Según una encuesta, las empresas suizas han tomado varias medidas en respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Entre ellas, el aumento de la eficiencia y la automatización.

Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA

En una encuesta realizada por la consultora estratégica EY Parthenon, el 48 % de las personas a cargo de la dirección general de una empresa están planeando medidas específicas. Al mismo tiempo, casi tres cuartas partes afirmaron que en el futuro producirían cada vez más bienes a nivel local u organizarían sus cadenas de suministro de forma más regional, según un comunicado de prensa publicado por EY el martes. En total, 1.200 directores generales de todo el mundo participaron en la encuesta, incluidos 50 de Suiza.

El motivo de estas medidas es hacer frente al importante aumento de los aranceles aduaneros (hasta un 39%) sobre las importaciones suizas desde principios de agosto. Esta subida pone en peligro los márgenes, perturba las cadenas de suministro y tensiona las relaciones con los clientes, según explicó Stefan Rösch-Rütsche, socio director nacional de EY Suiza, citado en el comunicado de prensa. Por lo tanto, las empresas deben actuar con rapidez y desarrollar soluciones personalizadas.

Mostrar más

Deseo de expansión

Además de los aranceles aduaneros, la incertidumbre geopolítica sigue siendo el riesgo dominante para las empresas locales. En Suiza, el 52 % de las personas a cargo de la dirección general de una empresa mencionaron las tensiones geopolíticas como la mayor amenaza para sus negocios, en comparación con solo el 28 % a nivel mundial. Las incertidumbres macroeconómicas también eran motivo de preocupación para el 42 % de las personas encuestadas.

A pesar de la tensa situación, los altos cargos empresariales suizos siguen apostando por la expansión. El 40 % tiene previsto realizar al menos una fusión o adquisición en los próximos 12 meses, mientras que el 76 % desea establecer alianzas estratégicas o empresas conjuntas.

La mayoría de quienes participaron en la encuesta cree que la incertidumbre geopolítica y económica continuará durante varios años: el 38 % espera que dure al menos entre tres y cinco años, lo que supone un porcentaje significativamente superior a la media mundial del 17 %.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
17 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

Actualidad

En 2024, el tribunal de Ginebra condenó a Tariq Ramadan a tres años de prisión, uno de ellos entre rejas.

Mostrar más

Firme la condena por violación a Tariq Ramadan en Suiza

Este contenido fue publicado en La condena de Tariq Ramadan por violación y coacción sexual es definitiva después de que el Tribunal Federal de Suiza rechazara un recurso del islamólogo.

leer más Firme la condena por violación a Tariq Ramadan en Suiza
El sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) indicó que 514 000 personas, casi una cuarta parte de la población palestina en Gaza.

Mostrar más

Ginebra internacional

Hambruna en Gaza, confirma informe de la ONU

Este contenido fue publicado en Se ha declarado una hambruna en la parte norte de la Franja de Gaza, según el sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC).

leer más Hambruna en Gaza, confirma informe de la ONU
Glencore

Mostrar más

Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina

Este contenido fue publicado en El gigante comercializador de materias primas Glencore, con sede en Zug, planea invertir más de 12.000 millones de dólares en la ampliación de dos plantas de producción de cobre en Argentina.

leer más Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina
Aranceles

Mostrar más

Comercio global

Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza

Este contenido fue publicado en Los aranceles estadounidenses del 39 % sobre las importaciones suizas afectarán directamente a 100.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de la relojería, la maquinaria, los metales y la alimentación, advierte economiesuisse.

leer más Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR