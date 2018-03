Pero también en ese rubro, el suspenso no debería prolongarse. Según la encuesta, el nuevo régimen financiero de la Confederación sería aprobado por casi 3 suizos de cada 4. El decreto federal, que no es combatido por ningún partido, es rechazado por el 16% de los votantes, mientras que el 10% todavía están indecisos.

Lo mismo que la televisión, la radio pública está amenazada por la iniciativa 'No Billag' que pide suprimir toda subvención al sector audiovisual len Suiza.

Los suizos no están dispuestos a apagar su TV pública Samuel Jaberg 21 de febrero de 2018 - 06:00 Casi dos terceras partes de los ciudadanos suizos se preparan para rechazar la iniciativa ‘No Billag’, que pretende eliminar el canon para la radiotelevisión pública en el país, de acuerdo con un sondeo realizado a poco más de dos semanas de una votación que desata pasiones. El viento parece haberse vuelto definitivamente en contra de la iniciativa ‘No Billag’. Mientras que las encuestas publicadas a fines del año pasado todavía daban el triunfo al “sí”, el “no” mantiene su crecimiento desde enero. Realizada por encargo de la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SSR-SRG) - de la cual forma parte swissinfo.ch- la última encuesta del gfs.bern indica que la iniciativa ‘No Billag’ sería rechazada por el 65% de los encuestados y aceptada por 33%, lo que significa un aumento de 5 puntos en las filas de los opositores a la iniciativa desde la última encuesta realizada por el mismo instituto hace casi un mes. La proporción de indecisos es particularmente baja (2%). Además, el 78% de las intenciones expresadas son firmes. La formación de opinión está, por lo tanto, muy avanzada, lo que debería limitar la probabilidad de un cambio antes del 4 de marzo, fecha del escrutinio. “En vista de las intenciones de voto expresadas y de las tendencias en la formación de opinión que van en la misma dirección”, señalan los encuestadores, se puede excluir el triunfo de la iniciativa. Esta situación no es excepcional: es común que el apoyo a una iniciativa, que a primera vista puede parecer atractiva para muchos votantes, disminuya a medida que avanza la campaña y se adviertan mejor sus debilidades. En los últimos dos meses, se lanzó una gran ofensiva contra ‘No Billag’, movilizandose a muchas personalidades en los círculos políticos, culturales y deportivos del país ¿Hacia un “sí” en el Tesino? Es especialmente en la Suiza de habla alemana donde el “no” ha logrado un progreso notable: casi el 66% de los votantes de esa región estarían dispuestos a rechazar la iniciativa, en comparación con el 59% de hace un mes. En la Suiza francófona, el apoyo a la iniciativa aumentó ligeramente, al pasar del 28 al 31%. La mayoría a favor del “no” se mantiene estable y decidida, según el instituto gfs.bern. El sondeo Para esta segunda encuesta, el instituto gfs.bern entrevistó a un panel representativo de 1 400 ciudadanos. Las entrevistas se realizaron por teléfono entre el 7 y el 14 de febrero. El sondeo fue realizado por encargo de la Sociedad Suiza de Radiodifusión SSR-SRG, de la cual swissinfo.ch forma parte. El margen de error es +/- 2.7 puntos. Por razones de protección de datos, los investigadores no tienen acceso a los datos de contacto de los ciudadanos suizos en el extranjero. La evolución es más sorprendente en el Tesino donde el “si” ha dado un gran salto. Mientras que a mediados de enero, 23% se manifestó en favor de la iniciativa, los votantes están hoy totalmente divididos sobre cómo votarán sobre una iniciativa que ataca frontalmente al mayor empleador del cantón, la Radiotelevisione svizzera (RSI). Si la votación hubiera tenido lugar el 14 de febrero, el 48% de los ciudadanos del Tesino habría aceptado el ‘No Billag’ y el 48% lo habría rechazado; el 4% restante aún no se había decidido. “Es posible que las consignas de la Lega [derecha populista] y la UDC [Unión Democrática de Centro, derecha conservadora] en favor del “sí” puedan resultar en una votación de apoyo a la propuesta en el Tesino”, estiman los autores de la encuesta. El apoyo disminuye en la UDC Como era de esperarse, entre los partidarios de la UDC se encuentra la mayoría de los votos a favor de la supresión del canon para el servicio público de radio y televisión. Sin embargo, la mayoría a favor del “sí” disminuyó en el seno de la única formación política de importancia que se ha pronunciado en pro de la iniciativa ‘No Billag’ (-10 puntos en un mes para alcanzar 56%). El apoyo a la iniciativa se erosiona a medida que se desliza hacia la izquierda del espectro político. Los partidarios del Partido Liberal Radical y el Partido Demócrata Cristiano rechazan el texto con 72% y 77% respectivamente. La negativa es aún más masiva entre los Verdes (85%) y el Partido Socialista (86%). En cuanto a la brecha generacional observada durante la primera encuesta, también disminuyó con el avance de la campaña. Los votantes jóvenes de entre 18 y 30 años, calificados a menudo como la “generación Netflix”, ya no parecen seducidos por el argumento “pago lo que consumo” presentado por los iniciadores. Los jóvenes aún están un poco más hacia el “sí” que sus mayores, pero esto no será suficiente para obtener una mayoría a favor de la iniciativa en este grupo de edad, de acuerdo con los encuestadores. Impuestos Si la iniciativa ‘No Billag’ está en el punto de mira y suscita un debate apasionado en Suiza y en el extranjero, sucede algo muy diferente con el otro tema sometido a votación el 4 de marzo, pese a que se trata de un tema importante: el pueblo debe decidir si autoriza a la Confederación el empleo del impuesto federal directo (IFD) y el impuesto al valor agregado (IVA), sus dos principales fuentes de ingresos, por un nuevo período de 15 años. Pero también en ese rubro, el suspenso no debería prolongarse. Según la encuesta, el nuevo régimen financiero de la Confederación sería aprobado por casi 3 suizos de cada 4. El decreto federal, que no es combatido por ningún partido, es rechazado por el 16% de los votantes, mientras que el 10% todavía están indecisos.