El hecho de que los expatriados puedan expresar su opinión sobre asuntos que no les afectan directamente es un tema de debate habitual en Suiza. En 2015, en una votación muy reñida, los suizos residentes en el extranjero fueron acusados de haber inclinado la balanza a favor de la introducción de un canon generalizado de radio y televisión, aunque no lo paguen como todos los demás. Una acusación que será difícil de hacer esta vez, dado el resultado inequívoco de la votación en suelo helvético.

Por último, cabe recordar que los suizos residentes en el extranjero están exentos del canon para la financiación de la radio y la televisión públicas en Suiza. Por lo tanto, no se habrían beneficiado de los ahorros de varios cientos de francos realizados por cada hogar si se hubiera aceptado la iniciativa.

Mientras que e l conjunto de la ciudadanía suiza rechazó este proyecto , cuyo objetivo era abolir el canon de radio y televisión y prohibir toda financiación pública de la radiodifusión. con el 71,6% de votos en contra , el "no" ganó una proporción aún mayor en la diáspora helvética. Incluso supera el 80% en los cantones de Ginebra (82,7%) y Basilea-Stadt (82,2%).

Casi llega a 80% el rechazo de la Quinta Suiza a la iniciativa 'No Billag'.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

'No' abrumador de la diáspora suiza Samuel Jaberg 05 de marzo de 2018 - 11:13 Los suizos residentes en el extranjero también rechazaron la iniciativa ‘No Billag’. En la mayoría de los cantones, el voto en contra de la Quinta Suiza superó o se acercó al 80%. La protección de un servicio audiovisual público de calidad es evidente para ellos. Así lo demuestra el análisis de los resultados de la votación del 4 de marzo de 2018 en los 12 cantones que cuentan por separado los votos de los suizos residentes en el extranjero. Mientras que el conjunto de la ciudadanía suiza rechazó este proyecto, cuyo objetivo era abolir el canon de radio y televisión y prohibir toda financiación pública de la radiodifusión. con el 71,6% de votos en contra, el "no" ganó una proporción aún mayor en la diáspora helvética. Incluso supera el 80% en los cantones de Ginebra (82,7%) y Basilea-Stadt (82,2%). Debate sobre el derecho de voto de los expatriados El voto del domingo confirma también una observación vista ya en citas a las urnas pasadas: los expatriados tienden a tener más confianza en las consignas del Ejecutivo y el Legislativo suizos que el electorado suizo activo, en su conjunto. En este caso, también siguieron la recomendación de la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE), la asociación paraguas de la Quinta Suiza, que se opuso a la iniciativa ‘No Billag’. Por último, cabe recordar que los suizos residentes en el extranjero están exentos del canon para la financiación de la radio y la televisión públicas en Suiza. Por lo tanto, no se habrían beneficiado de los ahorros de varios cientos de francos realizados por cada hogar si se hubiera aceptado la iniciativa. El hecho de que los expatriados puedan expresar su opinión sobre asuntos que no les afectan directamente es un tema de debate habitual en Suiza. En 2015, en una votación muy reñida, los suizos residentes en el extranjero fueron acusados de haber inclinado la balanza a favor de la introducción de un canon generalizado de radio y televisión, aunque no lo paguen como todos los demás. Una acusación que será difícil de hacer esta vez, dado el resultado inequívoco de la votación en suelo helvético. El análisis, en francés, del politólogo Marc Bühlmann, profesor en Ciencias Políticas en la Universidad de Berna: Contacte al autor de este artículo en Twitter: @samueljaberg