Suiza estudia ampliar apoyo económico a independientes 01 de abril de 2020 - 18:18 Al rechazar el otorgamiento de préstamos a fondo perdido, el Gobierno suizo subraya que la crisis del coronavirus ha asestado el más duro golpe a la economía del país desde la Segunda Guerra Mundial y que es imprescindible proteger las finanzas ante una situación cuyo término se desconoce. Anuncia, empero, la ampliación de medidas de apoyo para trabajadores independientes. “Nuestra estrategia es asegurar la supervivencia de los más vulnerables en medio de la crisis”, subrayó el ministro de Economía en conferencia de prensa este miércoles. El objetivo, dijo, es preservar los empleos, garantizar los salarios, aliviar a los trabajadores independientes y evitar que las empresas que enfrentan problemas de liquidez se encuentren en situación de insolvencia. Anunció que el Ministerio de Finanzas (DFF) presentará al análisis del Gobierno un crédito adicional destinado a aumentar el volumen de cauciones, a fin de responder a la afluencia de solicitudes de créditos transitorios de las empresas afectadas. Y, en colaboración con el Ministerio de Economía (DEFR), establecerá un procedimiento para evitar abusos en el uso de los créditos. El DEFR estudiará igualmente instrumentos complementarios para evitar que las empresas emergentes viables se encuentren en situación de insolvencia debido a la pandemia. Las autoridades del sector económico analizarán también un apoyo destinado a remediar la difícil situación de los trabajadores independientes, cuya actividad no ha sido prohibida y que actualmente no tienen derecho a una compensación, pero que sus ingresos se han desplomado merced a la parálisis de la economía. “De las 330 000 personas que trabajan por cuenta propia en Suiza, 270 000 no pueden beneficiarse de la compensación por pérdida de ganancias establecida en la Ordenanza sobre Coronavirus”, indicó Parmelin. “Estas personas, como los taxistas, por ejemplo, no practican profesiones directamente afectadas por la prohibición de ejercer sus labores”. No a fondos perdidos El Gobierno considera que sería impracticable otorgar todas las compensaciones solicitadas a nivel nacional en forma de contribuciones de fondos perdidos. Por un lado, esto excedería las capacidades de los organismos ejecutivos federales y cantonales, las cuales han tenido que ser reforzadas. Por otro lado, la restitución selectiva supone que uno puede probar y verificar el daño sufrido, lo cual es difícil de imaginar en vista de los cientos de miles de posibles reclamos, señaló el ministro de Economía. “En cuanto a pagar una indemnización en todo el país sin requerir pruebas del daño sufrido, eso representaría un riesgo demasiado grande y pondría en peligro la estabilidad del presupuesto del Estado”. Créditos otorgados Al 31 de marzo, se habían concluido más de 53 750 contratos de crédito por un promedio de 198 000 francos, indicó Parmelin. El volumen total alcanzó los 10 600 millones de francos. Además, más de 86 190 empresas, que representan a casi 1.02 millones de empleados, han solicitado el desempleo parcial, lo que representa el 19,6% de la fuerza laboral suiza, agregó. Informó asimismo que el Gobierno también evaluará las medidas de apoyo a las agencias de viajes y los sectores cultural y deportivo, las consecuencias a largo y mediano plazos de la crisis sanitaria y la estrategia a seguir cuando sea posible reducir las restricciones vigentes.