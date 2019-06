“Cuando se construye una embajada, es una embajada para un país. No es una embajada para un gobierno que encabeza ese país en un momento específico de la historia. Esta embajada está aquí para quedarse 100, tal vez 200 años. No refleja el estado de las relaciones ni las opiniones sobre cómo se gestiona el país en un momento determinado", comentó el diplomático suizo.

El martes, Rossier dijo a la radio pública suiza, RTS, que el asunto del espionaje se había resuelto, y sugirió que la nueva embajada no estaba relacionada de ninguna manera con la actualidad.

Switzerland inaugurates new multi-million-franc Moscow embassy

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza inaugura embajada multimillonaria en Moscú 19 de junio de 2019 - 10:50 Suiza inauguró una nueva embajada en Moscú. El edificio de 42 millones de francos (42 millones de dólares) reúne a diversas agencias que promueven los intereses de Suiza en el exterior. La nueva embajada en la capital rusa es una de las mayores representaciones diplomáticas helvéticas en el exterior y refleja la importancia de las relaciones entre los dos países, de acuerdo con el Ministerio suizo de Exteriores. La inauguración del martes por la noche - el comienzo de una celebración de tres días con 800 invitados - contó con la presencia del ministro suizo de Exteriores Ignazio Cassis y de su homólogo ruso Sergei Lavrov. La nueva embajada consta de dos edificios, una estructura existente del siglo XIX que era demasiado pequeña para el personal, y un nuevo edificio, diseñado por los arquitectos de Lausana Brauen y Wälchli. Para garantizar una mayor sinergia, la embajada reunirá bajo un mismo techo al servicio diplomático y consular, al Swiss Business Hub, el servicio cultural Pro Helvetia, a Switzerland Tourism y la residencia del embajador. El personal de la embajada totaliza 70 diplomáticos. El actual embajador es el exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, Yves Rossier, que se encuentra en Moscú desde diciembre de 2016. Las obras de construcción se iniciaron antes de que estallara la crisis ucraniana en 2013. Su conclusión se produce tras las tensas relaciones del año pasado entre Suiza y Rusia tras una serie de revelaciones de presuntos espionajes por parte de los rusos en Suiza, que Moscú negó. En una conferencia de prensa en Ginebra el pasado noviembre, Cassis y Lavrov dijeron que conversaciones pragmáticas habían resuelto los problemas. El martes, Rossier dijo a la radio pública suiza, RTS, que el asunto del espionaje se había resuelto, y sugirió que la nueva embajada no estaba relacionada de ninguna manera con la actualidad. “Cuando se construye una embajada, es una embajada para un país. No es una embajada para un gobierno que encabeza ese país en un momento específico de la historia. Esta embajada está aquí para quedarse 100, tal vez 200 años. No refleja el estado de las relaciones ni las opiniones sobre cómo se gestiona el país en un momento determinado", comentó el diplomático suizo.