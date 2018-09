Según Garmoni, no hay hechos que demuestren actividades ilegales de espionaje por parte de Rusia. “Todo lo que hemos escuchado se basa en suposiciones”, puntualizó para evocar un dicho ruso según el cual las mentiras pequeñas conducen a las grandes.

Embajador ruso refuta acusaciones de espionaje 21 de septiembre de 2018 - 08:28 El embajador ruso en Berna rechazó las afirmaciones de la prensa suiza de que uno de cada cuatro diplomáticos rusos radicados en el país es un espía. Acusó a los periodistas de distorsionar la realidad y de sacar conclusiones a partir de suposiciones. En una entrevista el jueves por la noche con la televisión pública suiza SRF, el embajador Sergueï Garmoni indicó que las acusaciones eran una campaña organizada por “ciertos círculos”, y subrayó que comparte plenamente la opinión del ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, sobre la pertinencia de un “diálogo abierto y constructivo” entre los dos países. Según Garmoni, no hay hechos que demuestren actividades ilegales de espionaje por parte de Rusia. “Todo lo que hemos escuchado se basa en suposiciones”, puntualizó para evocar un dicho ruso según el cual las mentiras pequeñas conducen a las grandes. Convocatorias De acuerdo con el Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) el embajador ruso o el encargado de negocios han sido convocados tres veces desde la primavera de 2018. La primera, tras el ataque contra el exagente doble ruso Sergei Skripal en Salisbury, en el sur de Inglaterra. La segunda, en relación con “malentendidos sobre el papel” del laboratorio Spiez y sobre ataques informáticos fallidos en ese laboratorio que analiza armas químicas y biológicas, incluido el agente nervioso Novichok, que Gran Bretaña dice que Rusia usó para tratar de asesinar a Skripal. La tercera convocatoria fue en respuesta a la publicación de Londres de los resultados de sus investigaciones sobre el caso Skripal. El domingo pasado, los periódicos ‘SonntagsZeitung’ y ‘Le Matin Dimanche’ publicaron los resultados de una evaluación confidencial de inteligencia encargada por el Gobierno suizo que afirmaba que uno de cada cuatro diplomáticos rusos con sede en Suiza era un espía. El lunes siguiente, el ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis denunció la “escalada" de actividades de espionaje sobre territorio suizo. Embajador suizo, convocado Las autoridades rusas convocaron el martes a los embajadores suizo y holandés en Moscú para denunciar las “acusaciones infundadas” de que espías rusos intentaron piratear el laboratorio Spiez y la Agencia Mundial Antidopaje en Lausana. Señalaron al embajador suizo, Yves Rossier, que esa “confrontación retórica” podría dañar las relaciones entre los dos países. Cassis tiene previsto reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, la próxima semana en Nueva York. La entrevista, planificada desde hace tiempo, incluiría las acusaciones de espionaje. Para el embajador Garmonin, Lavrov debería aprovechar esta oportunidad para mencionar la necesidad de volver a las relaciones amistosas que siempre han prevalecido entre Suiza y Rusia y que deben continuar en el futuro.