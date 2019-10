Derechos de autor

Aumentan solicitudes de asilo en septiembre 22 de octubre de 2019 - 12:16 El pasado mes de septiembre las solicitudes de asilo aumentaron en 9,1% respecto al mismo mes de 2018, pero durante los primeros nueve meses del año en curso se redujeron en 6,7% con relación al mismo lapso del año previo, informó este martes la Secretaría de Estado para las Migraciones (SEM). De enero a septiembre de 2019, Suiza recibió 10 719 solicitudes de asilo, 6,7% menos que en el mismo período de 2018, precisó la dependencia en un comunicado. La SEM puntualizó que en el tercer trimestre de 2019 fueron presentadas 3 690 solicitudes, un 0,7% más que en el mismo período de 2018, y que durante el pasado mes de septiembre se registraron 1 197 solicitudes, lo que representa un aumento del 9,1% en comparación con el mes de septiembre de 2018. En septiembre de 2019, los principales países de origen de los solicitantes de asilo fueron Eritrea (269 solicitudes; +46), Afganistán (163 solicitudes; +36), Turquía (121 solicitudes; -65), Siria (83 solicitudes; -16) y Argelia (79 solicitudes; +5). De enero a finales de septiembre de 2019, 374 personas llegaron a Suiza como parte del programa de reasentamiento dirigido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 111 de las cuales durante el mes de septiembre. En 2019, Suiza tiene previsto recibir hasta 800 personas particularmente vulnerables en ese contexto, principalmente de la región del conflicto sirio, añadió el comunicado.