Partidos políticos 17 de mayo de 2018 - 11:51 El paisaje político suizo se distingue esencialmente por su estabilidad. Cuatro partidos dominan este escenario y desde hace décadas la política nacional, y conforman el gobierno colegiado. Estos cuatro partidos son la Unión Democrática del Centro (UDC), el Partido Socialista (PSS), el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Además de estas grandes formaciones, Suiza cuenta con otros partidos menores que no integran el gobierno colegiado. El más importante de ellos es el de Los Verdes. Partido Liberal Radical El Partido Liberal Radical (PLR), derecha vinculada a los círculos empresariales, es considerado tradicionalmente como muy próximo a la colectividad empresarial. Es el partido de los padres fundadores del actual Estado suizo en 1848 y recientemente se fusionó con los liberales. En la actualidad es el tercer partido con mayor representación en el Consejo Nacional (cámara baja) y el primero en el Consejo de los Estados (cámara alta), junto con el Partido Demócrata Cristiano. Partido Demócrata Cristiano El Partido Demócrata Cristiano (PDC) era tradicionalmente una formación católica conservadora, pero ha ido desplazándose hacia el centro derecha del espectro político. A pesar de la pérdida de electores en los últimos años ha conseguido mantener su fuerza en el Parlamento.Los demócratas cristianos constituyen el mayor grupo político en el Consejo de los Estados (cámara alta), junto con el Partido Liberal Radical. Partido Socialista Suizo El Partido Socialista Suizo (PSS) es una agrupación de centro izquierda. Aunque ha perdido escaños en los últimos años, sigue siendo la segunda fuerza política en el Consejo Nacional y la tercera en la cámara alta del Parlamento nacional. El partido está integrado sobre todo por representantes de la Suiza francófona y miembros de los sindicatos. Los Verdes El partido de centro izquierda Los Verdes hunde sus raíces en los grupos ecologistas que surgieron en los años 70 para oponerse a la construcción de nuevas autopistas. En 1983 obtuvo su primer escaño en el Consejo Nacional (cámara baja) y a partir de entonces ha ido acrecentando gradualmente su cuota electoral hasta casi el 10 por ciento. En la actualidad tiene representación también en la cámara alta, el Consejo de los Estados, pero no en el gobierno colegiado. Unión Democrática del Centro El mayor cambio operado en el panorama político desde los años 60 es el ascenso constante de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) hasta convertirse en el partido más fuerte de Suiza. La Unión Democrática del Centro (UDC) se situó en los años 90 como un partido de derecha opuesto a la entrada de Suiza en organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea. En el año 2007, la UDC elevó su cuota electoral al 29 por ciento de los sufragios y estableció así el mejor resultado obtenido por un partido durante los casi 90 últimos años en Suiza. Pero su cuota electoral se redujo a 26,6% en 2011. Sin embargo, algunos desacuerdos internos inquietaron el curso del partido en los últimos años. Los miembros más moderados de sus filas, entre ellos sus ministros en el gobierno, fueron expulsados del partido en 2008. Los disidentes han creado una nueva formación política denominada Partido Burgués Democrático. Ascenso de la derecha Durante los años 90, la UDC se consolidó como un partido de derecha que se opone a la apertura de Suiza a organizaciones internacionales como la ONU o la UE. En 2008, al no ser confirmado en su cargo uno de los ministros, la UDC consiguió tener dos representantes en el gobierno colegiado, pero del ala moderada del partido. Este incidente llevó a la creación de un nuevo partido, el Partido Burgués Democrático (PBD), de centro derecha. En las elecciones legislativas de 2015, la UDC, adoptando una posición dura ante el tema de inmigración y asilo, obtuvo el 29,4% de los votos y consiguió 65 escaños en la cámara baja del Parlamento nacional. Este ha sido el mejor resultado electoral de un partido político hasta la fecha. Actualmente disponen de 68 de los 200 escaños de la cámara, 25 más que su inmediato seguidor, el partido socialista. Con 120 000 miembros, los liberal radicales son el partido suizo con más afiliados, delante de los demócratas cristianos (100 000), la UDC (90 000) y los socialistas (34 000). Las cifras corresponden al año 2007. El número de afiliados no refleja el peso de los partidos en el Parlamento. Cerca del 7% de los suizos están afiliados a un partido.