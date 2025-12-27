Vox Day: el ultraderechista estadounidense que dirige su influencia desde Suiza

El autor estadounidense Vox Day, creador entre otras cosas del concepto del «sigma» dentro de la manosfera, difunde su ideología de extrema derecha desde Suiza. Lo entrevistamos en un tranquilo pueblo suizo.

The Wall Street Journal llegó a calificar a Vox Day como «el hombre más despreciado de la ciencia ficción». Investigadores lo describen como un «supremacista blanco». Él lo niega y se define como un nacionalista cristiano.

«Si quieren criticarme, debería ser por rechazar la Ilustración», afirma Vox Day. Hace 200 años, dice, la Ilustración sonaba bien. «No sabíamos adónde nos llevarían el libre comercio y la democracia». Hoy, sostiene, el «Occidente colectivo» está al borde del abismo y por eso el resto del mundo rechaza los valores ilustrados: porque quiere «sobrevivir» y «prosperar».

Perspectiva racista, «salvajes con bajo coeficiente intelectual»

Lo dice en una vivienda aún sin terminar, situada en una zona industrial del pueblo friburgués de Cressier. En el apartamento, casi vacío, Vox Day ha instalado un gimnasio y las máquinas de su taller de encuadernación en cuero.

El motivo por el que Swissinfo ha decidido entrevistarle es su gran alcance. Según Similarweb, su blog supera el medio millón de visitas mensuales, sobre todo desde Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Hong Kong.

«Si quieren criticarme, debería ser por rechazar la Ilustración», dice Vox Day. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Day utiliza un lenguaje duro y discriminatorio. Hace poco tituló una entrada «Ben Shapiro is cancer» sobre el publicista estadounidense judío y conservador de derechas, debido a su postura proisraelí.

En otro texto publicado en 2025 planteó la pregunta retórica de si las políticas racistas no habrían sido quizá una «estrategia racional de contención» para regular la convivencia con una «población visualmente distinta de salvajes con bajo coeficiente intelectual».

Desde 2005 en Suiza

Vox Day actúa desde Suiza. Vive aquí desde 2005, el mismo año en que publicó el texto «Por qué las mujeres no pueden pensar».Enlace externo

No es ciudadano suizo, dice, sentado en el frío apartamento. Pero quiere serlo: «He aprobado los exámenes de idioma y todo lo demás, y pienso solicitar la naturalización».

Aprecia la democracia directa, aunque cree que Suiza debería centrarse más en sí misma en lugar de intentar agradar a la Unión Europea.

¿Qué es «Clown World»?

Un elemento recurrente en su blog es la oposición a la llamada «Clown World», una teoría conspirativa sobre fuerzas satánicas contra las que, supuestamente, luchan Rusia y China.

La mayoría de sus seguidores los tiene en la plataforma Gab.com, donde lo siguen unas 35.000 personas. Allí, donde solo pueden leer los usuarios registrados, se expresa de forma aún más cruda. Cuando en la primavera de 2024 un usuario le reprochó evitar «ciertas palabras» en un texto sobre «Clown World», Vox Day respondió: «No evito ninguna palabra, idiota. Los judíos con los que estás obsesionado son las herramientas de los satanistas globales de Clown World, que a su vez no son más que viles sirvientes del verdadero mal inhumano».

Con ello reproduce teorías conspirativas antisemitas. Vox Day escucha impasible mientras se le lee este comentario y luego dice: «Si eres cristiano, crees en lo sobrenatural». Personas como «George Soros o Hillary Clinton» serían, según él, simples instrumentos.

Niega que su descripción de «Clown World» remita a los antisemitas «Protocolos de los Sabios de Sion»: «No tiene nada que ver con los Protocolos. Tiene que ver con el pasaje bíblico en el que Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo». Como Jesús no le negó ese poder, concluye, Satanás gobierna el mundo.

Opiniones sobre las mujeres y la evolución darwinista

Con una lógica argumentativa similar y un marcado sentimiento de superioridad intelectual, Vox Day responde a muchas preguntas durante la entrevista. Afirma que no puede ser un «supremacista blanco» porque, según él, es descendiente de pueblos indígenas de Estados Unidos.

No cree en la evolución darwinista. Su principal argumento es que «los biólogos no son especialmente buenos en matemáticas». Los filósofos de la Ilustración «apenas saben de qué están hablando».

Aunque rechaza de plano muchos conocimientos científicos, acepta sin matices estudios y enfoques dudosos cuando encajan en su cosmovisión. Así, sostiene que las mujeres no deberían tener derecho al voto «en un sistema en el que tienen que elegir entre dos hombres»: «Votan de forma fiable al candidato más alto y con mejor pelo. Hay un estudio en Estados Unidos que lo demuestra». A menudo se le tacha de misógino; él no se considera ni misógino ni racista.

La editorial de Day publica libros en ediciones de lujo encuadernadas en cuero. Aquí, delante de una de las máquinas necesarias para ello. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

La biblioteca municipal organiza lecturas en el castillo de Vox Day

Dice sentirse más cómodo en la «cultura negra» que «prácticamente cualquiera en Suiza». A sus «compañeros africanos de equipo», con quienes juega al fútbol, «no podría importarles menos» lo que él escribe.

Hace algunos años compró el castillo situado en el centro de Cressier. El tabloide Blick tituló entonces: «Estadounidense convierte un castillo suizo en bastión neonazi». Según se decía, quería utilizar el castillo «exclusivamente para sus seguidores». Hasta ahora, eso no ha ocurrido.

Al municipio de Cressier tampoco parece preocuparle lo que escribe el propietario del castillo. A mediados de noviembre de 2025, la biblioteca municipal organizó allí (en el castillo) para el público local una «noche de relatos bilingües»Enlace externo.

Patrocinador de un club de fútbol y editor de libros de cuero

Desde el apartamento inacabado dirige su editorial Castalia y el sello de cómics «Arkhaven Comics». Durante la entrevista, uno de sus empleados encuaderna en el sótano bloques de libros impresos externamente, forrándolos en cuero y grabando los diseños con láser.

El cuero es importado. En una habitación hay cajas con la inscripción «Made in Korea». Según Day, encuadernan aquí 1.500 libros al mes. El año próximo, afirma, tendrán que multiplicar la producción por diez debido a la gran demanda.

En la «Castalia Library» se publican clásicos de la literatura universal, así como nuevas obras. No es posible verificar de forma independiente cuántos libros se venden. Pero la persona detrás del seudónimo Vox Day parece disponer de recursos. Su editorial también patrocina al club de fútbol británico Dorking Wanderers F.CEnlace externo.

Procedente de una familia acomodada, Day tuvo éxitos con música technoEnlace externo a comienzos de los años noventa y más tarde desarrolló videojuegos. Durante un tiempo fue sobre todo escritor.

Sin embargo, los académicos estadounidenses que estudian a Vox Day no lo hacen por su valor cultural, sino por las controversias en las que ha estado implicado.

El bloque del libro «Ghost of the Badlands», una novela gráfica de la editorial de Vox Day, espera su encuadernación. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

«Puppygate», participación en campañas reaccionarias en línea

El investigador en comunicación Max Dosser, de la Universidad de Vanderbilt, califica a Day de «supremacista blanco». Entre otras razones, porque en 2016 Vox Day publicó una «filosofía central de la Alternative Right» en la que, como punto 14 de su programa, enumeraba que la alt-right cree que «debemos asegurar la existencia de los blancos y un futuro para los niños blancos». Se trata de una ligera variación del código extremista conocido como las Fourteen WordsEnlace externo.

En su tesis doctoral Nostalgic Futures, Dosser analizó cómo el odio y la ira alimentan dinámicas reaccionarias de fans en internet, por ejemplo a través del llamado «Puppygate», una campaña en línea en la que Vox Day desempeñó un papel central. A mediados de la década de 2010, seguidores reaccionarios intentaron hacerse con los premios Hugo de ciencia ficción mediante una lista propia y políticamente afín. «En apariencia, se trataba de premiar literatura “más popular” o de preservar una visión nostálgica de lo que el género había sido», explica Dosser. A primera vista parecía inofensivo, pero las cosmovisiones que había detrás a menudo no lo eran. Este tipo de controversias envenena el debate público.

Visto desde hoy, campañas como «Puppygate» fueron el inicio de una indignación politizada en internet. Dosser observa que este tipo de conflictos se producen ahora de forma constante y ya no en los márgenes de la sociedad. Y como «figuras como Donald Trump, Elon Musk y muchas otras con alcance internacional difunden estas opiniones e ideologías, cada vez hay menos motivos para ocultarlas».

El especialista en literatura Jordan S. Carroll también aborda a Vox Day en su libro Speculative WhitenessEnlace externo: Science Fiction & the Alt Right. En declaraciones a Swissinfo, Carroll afirma que la participación de Day en «Puppygate» fue un acto de venganza: «Fue el intento de Vox de vengarse de la comunidad de ciencia ficción, que lo había marginado tras una serie de declaraciones racistas». Al final, la comunidad mainstream de la ciencia ficción se distanció claramente de él.

La editorial Castalia encuaderna mensualmente 1.500 libros en cuero, según Day. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

El inventor del «sigma male»

La valoración de Carroll es que algún día no se recordará a Vox Day como editor o artista, sino —«si acaso»— como bloguero y por el término masculinista «sigma».

Vox Day inventó y acuñó en 2010 el concepto de «sigma male». Este modelo de masculinidad se ha difundido en redes sociales como TikTok, «entre chicos de 12 años de la generación Z que nunca habían oído hablar de Vox Day», escribe Carroll.

Una de las raíces de este nuevo culto a la masculinidad —en torno a figuras como Joe RoganEnlace externo o Andrew Tate— probablemente se encuentre en un ordenador de la parte occidental de Suiza de hace quince años.

Editado por Giannis Mavris. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

