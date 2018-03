“Contamos con el apoyo de parlamentarios europeos, canadienses y latinoamericanos, pero no suizos. Venezuela ya no es un país importante para Suiza”, afirmó Aristeguieta, también coordinadora en Suiza del grupo Iniciativa Por Venezuela.

¿Dinero ‘sucio’ de Venezuela en bancos suizos? Frédéric Burnand 23 de febrero de 2018 - 15:23 Maria-Alejandra Aristeguieta, la representante en Suiza de la oposición venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quiere que Suiza muestre más contundencia con el régimen de Maduro y examine con lupa si algún banco helvético ha incurrido en el delito de blanqueo de capitales. Durante la cumbre de Derechos Humanos y Democracia que organizó la ONG UN Watch esta semana en Ginebra, Aristeguieta sostuvo que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como los parlamentarios suizos se muestran “cautelosos” cuando se les incita a denunciar el régimen del presidente Nicolás Maduro. “Contamos con el apoyo de parlamentarios europeos, canadienses y latinoamericanos, pero no suizos. Venezuela ya no es un país importante para Suiza”, afirmó Aristeguieta, también coordinadora en Suiza del grupo Iniciativa Por Venezuela. Según sus declaraciones, Suiza y otros países “tienen que reconocer que el dinero de la corrupción, la extorsión y el narcotráfico en Venezuela llega a sus bancos”. La representante de la MUD sospecha que varios políticos y miembros del gobierno venezolano ocultan dinero en Suiza y pide que se examine con lupa si se trata de “dinero sucio”. En una reciente visita a Suiza, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, declaró que los venezolanos vinculados al escándalo de corrupción del grupo brasileño Odebrecht tienen cuentas en Suiza. Rastrear el dinero La Autoridad Federal de Vigilancia de los Mercados Financieros (FINMA) investiga actualmente las sospechas de violación de las normas antiblanqueo, entre otras, en relación con el grupo estatal Petroleros de Venezuela (PDVSA). FINMA “examina en qué medida hay entidades suizas implicadas y cómo se han aplicado las disposiciones legales”, según declaró un portavoz a la agencia ATS. La respuesta se produce tras las revelaciones del diario ‘Tages-Anzeiger’, según las cuales dos empresarios presuntamente pagaron 27 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios venezolanos e ingresaron el dinero en una cuenta en Suiza. Así consta en el acta de acusación en Estados Unidos contra cinco antiguos cargos del gobierno venezolano. El documento precisa que, entre tanto, esos 27 millones se han transferido de Suiza a otras cuentas bancarias locales.