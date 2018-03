Derechos de autor

Un país en proceso de visibilizarse Marcela Aguila Rubín 19 de marzo de 2018 - 16:58 Decidido a “visibilizar” el potencial de su país y a fortalecer la protección de su patrimonio cultural, el Gobierno de Paraguay busca estrechar las relaciones con Suiza, y en ese marco, el ministro de Cultura del país sudamericano, Fernando Griffith, efectuó una visita a Berna y a diversas ciudades helvéticas. “En Paraguay estamos construyendo todavía las capacidades que se requieren para hacer los grandes acuerdos sociales que nos permitan, en forma efectiva, la protección de nuestro patrimonio”, señaló el funcionario en entrevista con swissinfo.ch. Y la experiencia de Suiza, agregó, “es absolutamente importante”. Fernando Griffith concluyó este domingo (18.03) una gira de una semana por Berna, Basilea, el Tesino y Lucerna. Durante el periplo, firmó el hermanamiento entre la comuna tesinesa de Acquarossa y la ciudad paraguaya Presidente Franco, unidas por la obra colosal del emigrante suizo Moisés Bertoni. El ministro paraguayo, cuya agenda incluyó encuentros con autoridades del área de la cultura y parlamentarios, destacó asimismo el deseo de su país de que Suiza considere la reapertura de su embajada en Asunción. Su visita se produjo a poco de que una delegación económica helvética, encabezada por el ministro del ramo, Johann Schneider-Ammann, visite los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Argentina y Uruguay). Largos años de aislamiento Griffith comentó a swissinfo.ch que merced a una serie de factores (incluida la Guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay, entre 1864 y1870, que diezmó su población), Paraguay se ha mantenido aislado, y ahora está en proceso de tratar de lograr más visibilidad en el mundo. “Recién ahora el Paraguay vuelve a la consideración internacional. Hoy, por ejemplo, es un gran exportador de alimentos”. Sin embargo, dijo, “estamos aún en proceso de ponerse en valor nuestro patrimonio”. Un proceso para el que estima insoslayable el concurso ciudadano y aleccionadora la experiencia suiza. “Tuvimos una larga charla con la gente del Oficina suiza de Cultura respecto a las leyes del Patrimonio, a la manera en que se involucra la sociedad civil y sobre cómo se administra la cultura”. El federalismo helvético resulta especialmente interesante para Paraguay, que busca descentralizar su administración, precisó el funcionario.